У Њемачкој највећа незапосленост у посљедњих 12 година

Извор:

СРНА

07.01.2026

17:26

У Њемачкој највећа незапосленост у посљедњих 12 година
Фото: Pixabay

Њемачка је 2025. имала највећи број незапослених у претходних 12 година, а и 2026. ће бити изазовна за највећу европску економију, саопштила је Служба за запошљавање.

Просјечан број незапослених у 2025. години порастао је за 161.000 на укупно 2,948 милиона, што је највећи годишњи број од 2013. године, прецизирано је у саопштењу.

Иако је најнижа тачка вјероватно достигнута, благо олакшање не очекује се прије средине године, рекла је шеф Службе за запошљавање Андреа Налес.

Она је додала да умјерени опоравак, подржан владиним фискалним пакетима и опоравком у грађевинарству, неће бити довољан за значајан пад незапослености.

Дрина

Градови и општине

Ускоро струја у овим зворничким насељима, водостај Дрине у опадању

Њемачка је прошлу годину завршила са 2,9 милиона људи без посла, што је близу границе од три милиона, која је у августу била премашена први пут у претходних 10 година, преноси Срна.

Њемачка

nezaposlenost

