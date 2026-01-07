У Њемачкој највећа незапосленост у посљедњих 12 година

Извор:
Њемачка је 2025. имала највећи број незапослених у претходних 12 година, а и 2026. ће бити изазовна за највећу европску економију, саопштила је Служба за запошљавање.
Просјечан број незапослених у 2025. години порастао је за 161.000 на укупно 2,948 милиона, што је највећи годишњи број од 2013. године, прецизирано је у саопштењу.
Иако је најнижа тачка вјероватно достигнута, благо олакшање не очекује се прије средине године, рекла је шеф Службе за запошљавање Андреа Налес.
Она је додала да умјерени опоравак, подржан владиним фискалним пакетима и опоравком у грађевинарству, неће бити довољан за значајан пад незапослености.
Њемачка је прошлу годину завршила са 2,9 милиона људи без посла, што је близу границе од три милиона, која је у августу била премашена први пут у претходних 10 година, преноси Срна.
