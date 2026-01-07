Logo
Огласила се Русија: Ево шта захтијевају од САД-а

07.01.2026

17:32

Фото: pexels/Lubov Tandit

Русија захтијева од Сједињених Америчких Држава да обезбиједе хуман и достојанствен третман руских грађана на броду "Маринера" и поштују њихова права и интересе, саопштило је руско Министарство спољних послова.

Министарство спољних послова Русије пажљиво прати извјештаје о искрцавању америчких трупа на брод "Маринера" који плови под руском заставом на сјеверном Атлантику, истакло је Министарство.

"Узимајући у обзир пристигле информације да међу посадом има руских држављана, захтијевамо да америчка страна обезбиједи њихов хуман и достојанствен третман, строго поштује њихова права и интересе и не омета њихов брзи повратак у отаџбину", додаје се у саопштењу Министарства.

Раније је америчка команда у Европи саопштила да су Сједињене Америчке Државе спровеле операцију пресретања и хапшења руског танкера "Маринера" на Атлантском океану.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Европа све ближе сукобу са Русијом

Операцију су заједнички спровели Министарство правде САД и Министарство за унутрашњу безбједност, у координацији са Пентагоном.

Америка

Русија

