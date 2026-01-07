Огласила се Русија: Ево шта захтијевају од САД-а

07.01.2026
17:32
Коментари:0
Русија захтијева од Сједињених Америчких Држава да обезбиједе хуман и достојанствен третман руских грађана на броду "Маринера" и поштују њихова права и интересе, саопштило је руско Министарство спољних послова.
Министарство спољних послова Русије пажљиво прати извјештаје о искрцавању америчких трупа на брод "Маринера" који плови под руском заставом на сјеверном Атлантику, истакло је Министарство.
"Узимајући у обзир пристигле информације да међу посадом има руских држављана, захтијевамо да америчка страна обезбиједи њихов хуман и достојанствен третман, строго поштује њихова права и интересе и не омета њихов брзи повратак у отаџбину", додаје се у саопштењу Министарства.
Раније је америчка команда у Европи саопштила да су Сједињене Америчке Државе спровеле операцију пресретања и хапшења руског танкера "Маринера" на Атлантском океану.
Операцију су заједнички спровели Министарство правде САД и Министарство за унутрашњу безбједност, у координацији са Пентагоном.
