Фицо: Ниједан словачки војник неће ићи у Украјину

07.01.2026

21:00

Фицо: Ниједан словачки војник неће ићи у Украјину
Фото: Танјуг/АП

Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је да ниједан словачки војник неће бити послат у Украјину док је он на челу владе.

Ако је јуче група земаља, на примјер, без Италије, Чешке и других, пожељела да пошаље своје трупе у Украјину, Фицо је нагласио да их Словачка у томе не може спријечити.

"Међутим, још једном и одлучно понављам да током мандата моје владе ниједан словачки војник неће бити послат у Украјину као дио мултинационалних војних снага", рекао је Фицо у видео-обраћању објављеном на друштвеним мрежама.

У Паризу је јуче одржан састанак тзв. коалиције вољних, на којем су, између осталог, разматране такозване безбједносне гаранције за Украјину.

Свијет

Огласила се Русија: Ево шта захтијевају од САД-а

Лидери су потписали декларацију о намјери да распореде трупе у Украјини у случају склапања мировног споразума, преноси Спутњик.

Роберт Фицо

Украјина

