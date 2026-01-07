Фицо: Ниједан словачки војник неће ићи у Украјину

07.01.2026
21:00
Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је да ниједан словачки војник неће бити послат у Украјину док је он на челу владе.
Ако је јуче група земаља, на примјер, без Италије, Чешке и других, пожељела да пошаље своје трупе у Украјину, Фицо је нагласио да их Словачка у томе не може спријечити.
"Међутим, још једном и одлучно понављам да током мандата моје владе ниједан словачки војник неће бити послат у Украјину као дио мултинационалних војних снага", рекао је Фицо у видео-обраћању објављеном на друштвеним мрежама.
У Паризу је јуче одржан састанак тзв. коалиције вољних, на којем су, између осталог, разматране такозване безбједносне гаранције за Украјину.
Лидери су потписали декларацију о намјери да распореде трупе у Украјини у случају склапања мировног споразума, преноси Спутњик.
