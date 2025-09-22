Logo

Милан Станковић новом објавом збунио пратиоце: Сви се питају само једно

Милан Станковић новом објавом збунио пратиоце: Сви се питају само једно

Пјевач Милан Станковић потпуно се повукао из јавности, а на мрежама се кад-кад огласи.

Милан Станковић се прије неколико дана огласио из цркве Силазак Светог Духа на апостоле у Обреновцу, а сада је подијелио објаву која је бацила све у ребус.

ilu-spavanje-san-krevet-28082025

Савјети

Пет ствари које никако није добро радити пред спавање

Наиме, у објави коју је пјевач подијелио пише: “Како се носити са лошом ситуацијом”, на шта је написан само један одговор, а он је: “Преспавати цијели дан”.

Након ове објаве многи су се запитали да ли је све у реду у његовом животу.

Дуго је боравио у манастиру

Да подсјетимо, некадашњи пјевач Милан Станковић прије неколико година повукао се са музичке сцене и од тада се о његовом приватном животу мало зна у јавности.

Ипак, познато је да се посветио духовном животу и да много времена проводи по манастирима, гдје је наводно био и искушеник.

Аеродром

Свијет

Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

Милан је наводно желио и да се замонаши у манастиру Подмаине у Црној Гори.

Иначе, из манастира Подамине су се огласили и навели да је Станковић далеко од тога да постане искушеник, те да је боравио код њих само зарад духовног мира.

