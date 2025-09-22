Чарли Шин шокирао признањем, мексички картел му није хтио продати кокаин: "Мислили су да дилам"

22.09.2025
17:25
Амерички глумац Чарли Шин је током гостовања у емисији "60 Минута" шокирао водитељку Амелију Адамс рекавши да му је мексички картел одбио продавати дрогу због огромне конзумације кокаина.
"Картел те одбио?", упитала је Адамс, на шта је он одговорио: "Јесу, јесу. Никада нису видјели некога ко је наручивао толику количину. Једини други људи којима су испоручивали ту количину били су дилери. Мислили су да дилам са стране", казао је.
Дио интервјуа у којем прича о овоме можете погледати од 13:40.
Даље га је питала је ли истина да је пушио пакете крека од седам грама.
"Никада га нисмо извадили и ставили на вагу, али то је била количина која је кувана да би се добио у том облику", рекао је и додао да је у једном тренутку рекао да им треба већа лула.
"Смијешно је, зар не?", рекао је, а Адамс је додала: "Смијешно је, али си исто тако сретан што си жив". Глумац је на то одговорио: "Знам".
Шин је документарцу "aka Charlie Sheen" навео да се ријешио порока, првенствено због своје дјеце. Његова кћерка Сами Шин недавно се расплакала говорећи о томе како није знала да је због ње донио ову одлуку, преноси Кликс.
