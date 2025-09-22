Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

22.09.2025
Менаџери хотела направили су листу ствари које људи најчешће раде погрешно приликом свог боравка и хотелу.
Ево које грешке људи у хотелима најчешће праве:
Не резервишете собу директно преко хотела
Људи често резервишу собу преко интернета или посреднка, како би уштедели новац. Особље хотела истиче да је то грешка.
Често нисмо у могућности да рефундирамо ноћење ако је ваше путовање неочекивано отказано. Исто тако, нећете добити бенефиције лојалности или ће вам трећа страна наплатити накнаде за промјене у посљедњем тренутку - објаснио је Чејс Кристијан, директор хотела у Хантсвилу у Алабами.
Не информишете се шта све хотел нуди
Према Ивани Гонзалес, директорки хотела у Мајамију, многи гости се не распитују о погодностима и услугама које су им доступне све док се њихов боравак не заврши.
- Често чујемо од гостију да нису знали да су им неке ствари обезбијеђене у хотелу, било да су у питању додатни јастуци или чак препоруке за локалне атракције - рекла је Гонзалес.
Не тражите средства за хигијену
Када путујете често се дешава да заборавите да спакујете четкицу и пасту за зибе, шампон или крему за руке. У многим хотелима можете бесплатно да добијете разна средства за хигијену, само ако их затражите.Гостима се нуде пасте и четкице за зубе, чешљеви, марамице за скидање шминке...
- Када сам радила на рецепцији једном приликом је гост рекао да хитно мора да пронађе продавницу јер је заборавио четкицу за зубе и није опрао зубе четири дана - рекао је Патрик ван ден Аакстер, менаџер рецепције у једном хотелу у Холандији.
- Обавестио сам га да ми заправо обезбјеђујемо бесплатне четкице за зубе на рецепцији. Био је изненађен и признао да није ни помислио да пита - додао је Патрик.
Не резервишете спа третмане или ресторане унапред
Савјет гостима је да резервишу спа третмане и ресторане у хотелу одмах након што резервишу хотелску собу како би били сигурни да имају своје мјесто прије него што стигну у хотел.
У многим хотелима особље наводи да их нервира када гости не могу да уживају у свим услугама и погодностима хотела, само зато што се нису потрудили да резервишу своје мјесто на вријеме.
Не информишете се када тачно можете да се пријавите или одјавите
Већина хотела има стандардно време пријаве и одјаве. Уз то, обично постоји одређена флексибилност ако унапред питате да се пријавите или одјавите раније.
- Ако треба да прилагодите вријеме пријављивања или одјаве, обавестите хотел о томе прије него што стигнете - рекао је Гонзалес.
Хотели су често флексибилни по питању захтјева гостију, преноси Хуфпост.
