Отац Предраг Поповић савјетује ком светитељу да се молимо када смо у финансијској кризи

У српском народу, граница између вјерских обичаја и народних вјеровања често је невидљива.
Вијековима су се традиција и религија испреплетале до те мјере да су се бројни обичаји пренијели са кољена на кољено без много преиспитивања. Док смо познати по томе што поштујемо вјеру и обичаје, понекад се и превише чврсто везујемо за правила која су некада имала другачији контекст и значење.
У таквом споју народне побожности и свакодневних дилема, питања попут „да ли је гријех молити се за новац?“ постају све чешћа. Управо на једно такво питање одговорио је свештеник Српске православне цркве, отац Предраг Поповић, који је познат по својој отворености, једноставности и присуству на друштвеним мрежама.
Отац Предраг је годинама службовао у различитим парохијама, а људи га памте по снажним бесједама и топлом приступу. Током посјете манастиру Успења Пресвете Богородице у Марковој Сушици (Скопље), разговарао са окупљеним народом, а једно питање изазвало је посебну пажњу.
Једна жена питала га је да ли је гријех молити се Богу да јој ријеши финансијске проблеме.
„Наравно да није. Зашто би било?“, одговорио је отац Предраг, нагласивши да молитва мора бити смирена, искрена и пуна вјере.
Открио је и да је и сам прошао кроз тежак период и да је и он, као свештеник, молио Бога за новац када му је требао кров над главом.
– Годинама сам освећивао куће, а нисам имао своју. Помислио сам – Боже, читав живот сам ти посветио, а ми се селимо већ четрнаести пут за 19 година – рекао је он.
У том тренутку, обратио се једној игуманији и питао је коме да се моли кад му је потребан новац. Препоручила му је светог Спиридона.
– Помолио сам се: Свети Спиридоне, треба ми 30.000 евра да купим кућу – испричао је отац Предраг.
– Два дана касније, звао га је брат са неочекиваном понудом – одлучио је да откупи половину породичне куће и понудио му 25.000 евра. Њихова мајка додала је још 5.000, баш колико је тражио у молитви.
Тако сам, баш на дан светог Спиридона, добио тачно 30.000 евра – рекао је.
