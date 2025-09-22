Logo

Хамас упутио писмо Трампу: Траже једну ствар!

СРНА

22.09.2025

16:24

Фото: Танјуг/АП

Радикални палестински покрет Хамас припремио је писмо за предсједника САД Доналда Трампа, захтијевајући двомјесечно примирје у замјену за моментално ослобађање половине талаца из Појаса Газе, јавио је "Фокс њуз", позивајући се на неименованог званичника администрације америчког предсједника и изворе упознате са преговорима.

"Фокс њуз" наводи да је писмо тренутно код представника власти Катара и да је планирано да буде предато америчкој страни до краја седмице.

Идеја је да се упућивањем личног писма Трамп укључи директно у разговоре, а Хамас се нада да би то могло да деескалира тензије на Блиском истоку.

Према наводима "Фокс њуза", Хамас у Гази држи 48 талаца, а за око 20 њих се сматра да су живи.

Милитанти Хамаса упали су на територију Израела 7. октобра 2023. године и убили или отели велики број цивила. Сматра се да је тада отето више од 200 талаца.

Израел је узвратио ваздушним нападима, потпуном блокадом Појаса Газе и, на крају, копненом операцијом.

Хамас

Доналд Трамп

Израел

