Хамас упутио писмо Трампу: Траже једну ствар!

Извор:
СРНА
22.09.2025
16:24
Коментари:0
Радикални палестински покрет Хамас припремио је писмо за предсједника САД Доналда Трампа, захтијевајући двомјесечно примирје у замјену за моментално ослобађање половине талаца из Појаса Газе, јавио је "Фокс њуз", позивајући се на неименованог званичника администрације америчког предсједника и изворе упознате са преговорима.
"Фокс њуз" наводи да је писмо тренутно код представника власти Катара и да је планирано да буде предато америчкој страни до краја седмице.
Идеја је да се упућивањем личног писма Трамп укључи директно у разговоре, а Хамас се нада да би то могло да деескалира тензије на Блиском истоку.
Према наводима "Фокс њуза", Хамас у Гази држи 48 талаца, а за око 20 њих се сматра да су живи.
Милитанти Хамаса упали су на територију Израела 7. октобра 2023. године и убили или отели велики број цивила. Сматра се да је тада отето више од 200 талаца.
Израел је узвратио ваздушним нападима, потпуном блокадом Појаса Газе и, на крају, копненом операцијом.
