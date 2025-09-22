Родитељи задавили бебу док је спавала

Извор:
Телеграф
22.09.2025
16:13
Коментари:0
Двоипомјесечна беба умрла је у Апокоронасу, преносе грчки медији.
Према посљедњим информацијама, родитељи бебе, фински пар, изазвали су смрт новорођенчета задавивши бебу док је спавала.
Србија
Покушај убиства у дворишту куће: Мушкарца претукао дрвеним предметом
Конкретно, пар је присуствовао вјенчању у суботу увече и успавао бебу између себе, што је резултирало тиме да су је случајно ударили.
Напомиње се да су обоје наводно конзумирали алкохол.
Обдукцијом је утврђено да је смрт дјетета наступила гушењем.
Хроника
Тешка несрећа код Козарске Дубице: Погинуо бициклиста
Родитељи су изведени пред тужиоца и пуштени су у недјељу ујутру, док је против њих покренут кривични поступак.
Свијет
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Здравље
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
25
17
24
17
21
17
17
17
12
Тренутно на програму