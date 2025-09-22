Logo

Родитељи задавили бебу док је спавала

Извор:

Телеграф

22.09.2025

16:13

Фото: Pixabay

Двоипомјесечна беба умрла је у Апокоронасу, преносе грчки медији.

Према посљедњим информацијама, родитељи бебе, фински пар, изазвали су смрт новорођенчета задавивши бебу док је спавала.

Конкретно, пар је присуствовао вјенчању у суботу увече и успавао бебу између себе, што је резултирало тиме да су је случајно ударили.

Напомиње се да су обоје наводно конзумирали алкохол.

Обдукцијом је утврђено да је смрт дјетета наступила гушењем.

Родитељи су изведени пред тужиоца и пуштени су у недјељу ујутру, док је против њих покренут кривични поступак.

Грчка

