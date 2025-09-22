Језиви снимак: Скочио на противничког играча и сломио му кичму

Извор:
Телеграф
22.09.2025
16:03
Коментари:0
Страшни снимци стижу са терена из Сједињених Америчких Држава, гдје је на утакмици америчког фудбала тешко повријеђен 15-годишњак када је играч противничког тима цијелим тијелом скочио на њега и сломио му кичму.
На шокантном видео снимку који се дјели на друштвеним мрежама може се видјети како тинејџер који је два пута већи од малишана који лежи на земљи скаче на њега, при чему је други пут скок нанио тешке повреде 15-годишњаку.
У питању је била утакмица између високих школа Лејкшора и Каламазу и када се акција заправо завршила, играч по имену Колтон који се налазио на земљи је добио два страшна ударца од момка који је на њега скочио.
New: Disturbing JV Football Tackle Leaves Lakeshore Player with Spine Fractures— The Facts Dude 🤙🏽 (@The_Facts_Dude) September 21, 2025
On Thursday, September 19, 2025, a 15-year-old Lakeshore High School JV football player suffered two spine fractures during a game against Kalamazoo Central High School in Michigan.
This happened… pic.twitter.com/9aQBZfQgmn
Несрећни играч је послије свега одвезен у болницу на прегледе, а како је навела мајка повређеног играча за WСБТ, њему је кичма напукла на два мјеста. Послије указане љекарске помоћи, он је са помагалима пуштен на кућно лијечење.
Како наводи мајка повређеног играча, она је моментално ускочила на терен како би помогла свом сину, а наводи да је питање да ли ће он икада моћи поново да се бави америчким фудбалом и спортом уопште.
Школе су само "штуро" саопштиле да интерно покушавају да ријеше овај проблем, наводи Њујорк Пост, а није јасно да ли ће играч који је повредио несрећног Колтона уопште проћи кроз било какве санкције.
(телеграф)
