Ово је тачна количина воде и сирћета која иде у зимницу

Доласком јесени, домаћице с нестрпљењем размишљају о припреми зимнице. Нема ничег љепшег него поређати теглице пуне домаћих укуса, које ће нас у хладним данима обрадовати укусима. Зимница спада међу најомиљеније специјалитете, јер сваком оброку даје посебан шмек и освјежавајућу арому.
Скоро свако поврће може да се укисели и спреми за зимницу , а комбинације су бескрајне. Од карфиола и шаргарепе, преко паприка и краставаца, па све до мијешаних салата - свака теглица постаје права мала посластица.
Иако данас све потребне тегле и састојке можете пронаћи у супермаркетима, домаће припремање зимнице и даље има посебну чар и традицију која се преноси с генерације на генерацију.
Многе домаћице се већ увелико спремају да се ухвате у "коштац" са теглама и припремама, али оно што још чини једну обру зимницу је права мјера сирћета и воде.
Однос воде и сирћета за зимницу је 4 према 1, дакле, на 4 литре воде додаје се 1 литар сирћета.
Уз овакву припрему, свака теглица постаје мала залиха укуса која ће обогатити ваше оброке током зиме. Домаће, мирисно и укусно - баш као што су то чиниле или чине наше баке.
