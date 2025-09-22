Познати трговачки ланац затвара 50 пословница

Извор:
Лоше вијести за 850 запослених у великом ланцу занатских продавница: Брудер Шлау затвара 50 својих велепродајних објеката.
Пословна група Брудер Шлау из малог града Порта Вестфалика поднијела је захтјев за банкрот у јуну. Ово су, између осталих, објавили "Westfalen-Blatt" и "Wirtschaftswoche".
Према извештајима, петина занатских продавница је продата. Продавнице које се затварају биле су првенствено намијењене велепродаји, односно снабдијевању занатских продавница.
Бренд такође укључује и продавнице Хамер, за које су преговори са инвеститорима још увијек у току.
Садашњу компанију Брудер Шлау ГмбХ & Ко КГ основали су у Миндену 1921. године браћа Теодор и Вилхелм Шлау.
Под брендом Хамер послује више од 180 специјализованих продавница за уређење ентеријера и кућни текстил.
Група такође поседује више од 60 Шлау велепродајних објеката које првенствено снабдијевају занатлије - ове продавнице се сада затварају.
За продавнице Хамер, као и за Фриц Милер Аутотеиле ГмбХ, која такође припада групи, преговори са потенцијалним инвеститорима су још увијек у току.
На званичном веб-сајту компаније и даље је наведено више од 60 активних велепродајних филијала.
Такође се наводи да је у цијелој групи запослено укупно око 3.900 људи и да су сви погођени стечајем, преноси Б92.
