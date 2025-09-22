Logo

Познати трговачки ланац затвара 50 пословница

Б92

22.09.2025

15:48

Познати трговачки ланац затвара 50 пословница
Фото: Unsplash

Лоше вијести за 850 запослених у великом ланцу занатских продавница: Брудер Шлау затвара 50 својих велепродајних објеката.

Пословна група Брудер Шлау из малог града Порта Вестфалика поднијела је захтјев за банкрот у јуну. Ово су, између осталих, објавили "Westfalen-Blatt" и "Wirtschaftswoche".

humska

Фудбал

Партизан незадовољан због "селидбе"

Према извештајима, петина занатских продавница је продата. Продавнице које се затварају биле су првенствено намијењене велепродаји, односно снабдијевању занатских продавница.

Бренд такође укључује и продавнице Хамер, за које су преговори са инвеститорима још увијек у току.

Садашњу компанију Брудер Шлау ГмбХ & Ко КГ основали су у Миндену 1921. године браћа Теодор и Вилхелм Шлау.

Под брендом Хамер послује више од 180 специјализованих продавница за уређење ентеријера и кућни текстил.

Група такође поседује више од 60 Шлау велепродајних објеката које првенствено снабдијевају занатлије - ове продавнице се сада затварају.

Акција Пролом

Хроника

Одређен једномјесечни притвор ухапшенима у акцији "Пролом 2"

За продавнице Хамер, као и за Фриц Милер Аутотеиле ГмбХ, која такође припада групи, преговори са потенцијалним инвеститорима су још увијек у току.

На званичном веб-сајту компаније и даље је наведено више од 60 активних велепродајних филијала.

Такође се наводи да је у цијелој групи запослено укупно око 3.900 људи и да су сви погођени стечајем, преноси Б92.

