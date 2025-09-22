Logo

Нијемци опуштенији, али забринути због раста трошкова живота и миграција

Извор:

Танјуг

22.09.2025

10:53

Коментари:

0
Нијемци опуштенији, али забринути због раста трошкова живота и миграција
Фото: АТВ

Упркос глобалним кризама, Нијемци су ове године нешто опуштенији у односу на претходну годину, показује нова студија "Страхови Нијемаца 2025", коју је спровела осигуравајућа кућа Р+В, а иако је индекс страха опао са 42 на 37 процената, и даље постоје бројни фактори који узнемиравају грађане, међу којима су најизраженији растући трошкови живота и миграције.

Према истраживању, више од половине Нијемаца (52 одсто) највише страхује од раста трошкова живота, док 49 одсто испитаника страхује од повећања пореза и смањења социјалних давања, пренио је Дојче веле (DW).

Страх од високих цијена становања забрињава 48 одсто грађана, а овај страх је израженији код жена него мушкараца.

Миграције и даље изазивају забринутост, нарочито у источном дијелу Њемачке, гд‌је се све више плаше да ће прилив избјеглица оптеретити друштво.

Посјета Шамац

Градови и општине

Минић започео посјету Шамцу

Такође, забринутост због могућих друштвених тензија изазваних досељавањем странаца рангира се на седмом мјесту.

Ове бриге, међутим, знатно су опале у поређењу са прошлом годином.

Поред тога, страх од ауторитарних режима широм свијета порастао је у односу на прошлу годину (47 одсто), а расте и забринутост да политика предсједника САД Доналда Трампа чини свијет опаснијим (45 одсто).

Страх од рецесије опао је на 42 одсто, док забринутост због могућности да Њемачка постане страна у рату у Украјини остаје на нивоу од 41 одсто.

Код младих (14-19 година), најизраженији је страх од рата, док старији од 60 година највише страхују од болести и зависности од туђе неге у старости, преноси Тан‌југ.

Подијели:

Тагови:

troškovi

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Наше јабуке тражене у свијету: Ево какав је род био ове године

Економија

Наше јабуке тражене у свијету: Ево какав је род био ове године

19 ч

0
Marke Konvertibilna marka Novac

Економија

Милионери из БиХ имају нови "хит бизнис" у који улажу огроман новац

1 д

0
Плаћање пореза на свадбене поклоне: Које финансијске износе сте дужни пријавити

Економија

Плаћање пореза на свадбене поклоне: Које финансијске износе сте дужни пријавити

3 д

0
Хитно повлачење ове врсте млијека са тржишта

Економија

Хитно повлачење ове врсте млијека са тржишта

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

43

ЦИК одредио рокове за пријевремене изборе: Пријава кандидата за предсједника од 10. до 14. октобра

11

39

Застрашујућ и пуст: Најмистериознији небодер на свијету зову "хотелом пропасти"

11

33

Отворена изложба ''Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–194''

11

31

Туча у Лакташима испред угоститељског објекта, више ухапшених

11

24

Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner