Нијемци опуштенији, али забринути због раста трошкова живота и миграција

Извор:
Танјуг
22.09.2025
10:53
Коментари:0
Упркос глобалним кризама, Нијемци су ове године нешто опуштенији у односу на претходну годину, показује нова студија "Страхови Нијемаца 2025", коју је спровела осигуравајућа кућа Р+В, а иако је индекс страха опао са 42 на 37 процената, и даље постоје бројни фактори који узнемиравају грађане, међу којима су најизраженији растући трошкови живота и миграције.
Према истраживању, више од половине Нијемаца (52 одсто) највише страхује од раста трошкова живота, док 49 одсто испитаника страхује од повећања пореза и смањења социјалних давања, пренио је Дојче веле (DW).
Страх од високих цијена становања забрињава 48 одсто грађана, а овај страх је израженији код жена него мушкараца.
Миграције и даље изазивају забринутост, нарочито у источном дијелу Њемачке, гдје се све више плаше да ће прилив избјеглица оптеретити друштво.
Градови и општине
Минић започео посјету Шамцу
Такође, забринутост због могућих друштвених тензија изазваних досељавањем странаца рангира се на седмом мјесту.
Ове бриге, међутим, знатно су опале у поређењу са прошлом годином.
Поред тога, страх од ауторитарних режима широм свијета порастао је у односу на прошлу годину (47 одсто), а расте и забринутост да политика предсједника САД Доналда Трампа чини свијет опаснијим (45 одсто).
Страх од рецесије опао је на 42 одсто, док забринутост због могућности да Њемачка постане страна у рату у Украјини остаје на нивоу од 41 одсто.
Код младих (14-19 година), најизраженији је страх од рата, док старији од 60 година највише страхују од болести и зависности од туђе неге у старости, преноси Танјуг.
Економија
19 ч0
Економија
1 д0
Економија
3 д0
Економија
3 д0
Најновије
Најчитаније
11
43
11
39
11
33
11
31
11
24
Тренутно на програму