Хитно повлачење ове врсте млијека са тржишта

Извор:

Телеграф

19.09.2025

Фото: Pixabay / igorovsyannykov

Са тржишта је повучено УХТ млијеко марке „Ферма“ јер садржи остатке ветеринарског лијека трицлабендазола, чија количина премашује дозвољену границу.

Ријеч је о паковању од 900 грама са 2,5% млијечне масти, рок трајања 8. децембар 2025. године.

Како јавља портал lebensmittel.de, ово млијеко је дистрибуисано у више њемачких савезних земаља: Баден-Виртемберг, Баварска, Берлин, Хесен, Доња Саксонија, Сјеверна Рајна-Вестфалија, Порајње-Фалачка, Сарланд, Шлезвиг-Холштајн и Тирингија, пренесо је магазин Феникс.

Веш машина

Савјети

Да ли машина за веш може да се чисти таблетом за прање суђа?

Производ је пласирао Монолит из Херенберга.

Потрошачи који су купили наведени производ могу га вратити у продавницу и остварити поврат новца.

„Жалимо због овог инцидента који се догодио упркос максималној пажњи у производњи те се извињавамо због непријатности које је он проузроковао“, саопштио је произвођач.

(Телеграф)

Млијеко

povlačenje sa tržišta

