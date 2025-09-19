Хитно повлачење ове врсте млијека са тржишта

Извор:
Са тржишта је повучено УХТ млијеко марке „Ферма“ јер садржи остатке ветеринарског лијека трицлабендазола, чија количина премашује дозвољену границу.
Ријеч је о паковању од 900 грама са 2,5% млијечне масти, рок трајања 8. децембар 2025. године.
Како јавља портал lebensmittel.de, ово млијеко је дистрибуисано у више њемачких савезних земаља: Баден-Виртемберг, Баварска, Берлин, Хесен, Доња Саксонија, Сјеверна Рајна-Вестфалија, Порајње-Фалачка, Сарланд, Шлезвиг-Холштајн и Тирингија, пренесо је магазин Феникс.
Производ је пласирао Монолит из Херенберга.
Потрошачи који су купили наведени производ могу га вратити у продавницу и остварити поврат новца.
„Жалимо због овог инцидента који се догодио упркос максималној пажњи у производњи те се извињавамо због непријатности које је он проузроковао“, саопштио је произвођач.
