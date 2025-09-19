Извађено благо из олупине Британика: Лежало је на морском дну 109 година

Извор:
Телеграф
19.09.2025
09:24
Коментари:0
Из олупине ХМХС Британик, сестринског брода чувеног Титаника, археолози су недавно извукли читаво богатство артефаката, саопштило је Министарство културе Грчке.
Изграђен је у бродоградилишту компаније “White Star Line” као луксузни путнички брод, али је током Првог светског рата реквириран и претворен у болничко пловило. Након успјешних мисија превоза рањеника, кренуо је на своје посљедње путовање 12. новембра 1916. године.
Британик је био дугачак 269 метара и широк 28,6 метара - тада највећи брод Велике Британије. На своје прво путовање испловио је 23. децембра 1915. године из Ливерпула ка Мудросу у Грчкој.
Хроника
Акција ”Пролом”: Јањић се предао полицији
Током Великог рата, представљао је највећи болнички брод на свијету, преноси Дејли Мјел.
Током посљедњег путовања је ударио у подводну мину, коју је раније поставила њемачка подморница (СМ У-73).
То се догодило 21. новембра, дакле девет дана од испловљавања, у близини острва Кеа у Егејском мору.
Капетан је покушао да насуче брод на острво, али вода је продирала исувише брзо. Након 55 минута, колос од скоро 50.000 тона нестао је у мору.
Олупину је 1975. године открио чувени француски океанограф Жак Кусто. Данас лежи на дубини од око 120 метара, нагнута на десни бок, у великој мјери очувана осим огромне рупе на прамцу.
Током подводне експедиције, у мају ове године, једанаесточлани тим професионалних ронилаца извео је сложену операцију извлачења предмета од непроцјењиве историјске вриједности.
Савјети
Кисели краставци по рецепту искусних домаћица
Међу пронађеним артефактима били су бродско звоно, леви навигациони фењер, посребрени послужавници из прве класе, керамичке плочице из раскошног турског купатила, двоглед једног путника, као и порцелански лавабо из кабина друге класе.
Предмети свједоче о двострукој природи брода - као плутајуће палате и ратне болнице.
Артефакти су готово нетакнути
Пронађени предмети су смјештени у специјалне контејнере, очишћени од морских наслага и транспортовани у лабораторије Европског универзитетског удружења (ЕУА) у Атини, гдје се тренутно обављају конзерваторски радови.
Артефакти су готово нетакнути - порцелански лавабо задржао је бијели сјај, док је на једној керамичкој плочи јасно видљив печат с натписом “White Star Line“. Посребрени послужавници, некада симбол луксуза, сада су прекривени рђом након више од једног вијека на дну мора.
Бања Лука
Нинковић: Цијена од 35 милиона КМ за реконструкцију јавне расвјете је неприхватљива
Предмети ће бити део сталне поставке Музеја подводних антиквитета у луци Пиреј, где ће чинити централни дио одјељења посвећеног Првом свјетском рату и чувеном броду Британик.
Наука и технологија
1 ч0
Наука и технологија
18 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
21 ч0
Најновије
Најчитаније
10
21
10
16
10
15
10
11
10
06
Тренутно на програму