Кисели краставци по рецепту искусних домаћица

19.09.2025

09:03

Фото: Принтскрин/Јутјуб

Кисели краставци су незаобилазни дио сваке зимнице, али често се догоди да након неколико недјеља у тегли изгубе хрскавост и постану мекани и гњецави.

Да бисте спријечили ово непријатно изненађење, постоји један стари, провјерени трик који домаћице успјешно користе генерацијама.

Тајна савршено хрскавих краставаца крије се у једном једноставном додатку. У сваку теглу са краставцима ставите лист винове лозе, вишње или храста. Ови листови су богати танинима, природним састојцима који чувају чврстоћу поврћа и спречавају његово омекшавање. Захваљујући њима, ваши краставци ће остати тврди и свјежи мјесецима, као да су управо убрани, преноси Најжена.

Традиција која траје генерацијама: Рецепт за домаће киселе краставце без конзерванса

Како да примијените трик?

Оперите краставце и припремите чисте тегле.

На дно сваке тегле ставите један лист винове лозе или вишње.

Пажљиво ређајте краставце, повремено убацујући још по који лист између њих.

Прелијте све припремљеном саламуром и чврсто затворите поклопце.

Оставите да одстоје, а затим уживајте у хрскавим и укусним краставцима током цијеле зиме, преноси Информер.

