Кисели краставци по рецепту искусних домаћица

Супержена
19.09.2025
09:03
Кисели краставци су незаобилазни дио сваке зимнице, али често се догоди да након неколико недјеља у тегли изгубе хрскавост и постану мекани и гњецави.
Да бисте спријечили ово непријатно изненађење, постоји један стари, провјерени трик који домаћице успјешно користе генерацијама.
Тајна савршено хрскавих краставаца крије се у једном једноставном додатку. У сваку теглу са краставцима ставите лист винове лозе, вишње или храста. Ови листови су богати танинима, природним састојцима који чувају чврстоћу поврћа и спречавају његово омекшавање. Захваљујући њима, ваши краставци ће остати тврди и свјежи мјесецима, као да су управо убрани, преноси Најжена.
Традиција која траје генерацијама: Рецепт за домаће киселе краставце без конзерванса
Оперите краставце и припремите чисте тегле.
На дно сваке тегле ставите један лист винове лозе или вишње.
Пажљиво ређајте краставце, повремено убацујући још по који лист између њих.
Прелијте све припремљеном саламуром и чврсто затворите поклопце.
Оставите да одстоје, а затим уживајте у хрскавим и укусним краставцима током цијеле зиме, преноси Информер.
