Марина Туцаковић је на овим стиховима зарадила 100.000 евра

19.09.2025

Прије 4 године, 19. септембра читаву естраду је погодила тужна вијест о смрти Марине Туцаковић која се годинама борила с канцером.

Осим пријатеља, многи естрадњаци су изгубили и најближег сарадника и жене која је писала сигурне хитове.

Чувена Марина Туцаковић написала је многобројне велике хитове, по којима су неки певачи постали звијезде.

Мало ко зна да је она била аутор чувеног хита Неде Украден “Зора је” због којег је Неда постала ултра мега популарна. Пјевачица је својевремено открила како је за само пет ријечи у тој пјесми Марина зарадила чак сто хиљада евра.

Пјесма “Зора је” не само да је обликовала каријеру Неде Украден, већ је и један стих учинио Марину Туцаковић једном од најплаћенијих текстописаца на естради. Неда Украден је у потрази за савршеним стихом ангажовала Марину Туцаковић, која је својим доприносом “Суза је из ока канула” остварила значајан финансијски успјех, пише Блиц.

Пјесма која је деценијама уназад освојила срца публике због тог стиха који је био кључан дио пјесме, ауторки је донио право богатство.

– Пјесму ми је написао покојни Ђорђе Новковић и нас двоје смо се неколико пута посвађали око самог наслова пјесме. Прво смо је назвали ‘Јоване, зора је’, па ‘Милане, зора је’. Посљедња и коначна верзија је ‘Зора је’. На крају сам позвала Марину Туцаковић која је написала само један стих, а то је: ‘Суза је из ока канула’. Њој је тај стих донео више од 100 хиљада евра – рекла је Неда својевремено.

Marina Tucaković

Коментари (0)
