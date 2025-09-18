Logo

Бела Хадид завршила у болници: Упутила тешке ријечи

18.09.2025

20:15

Бела Хадид завршила у болници: Упутила тешке ријечи
Фото: Instagram/bellahadid/screenshot

Позната манекенка Бела Хадид (28) поново је хоспитализована усљед компликација изазваних лајмском болешћу, са којом се бори од своје 16. године.

На Инстаграму је подијелила серију фотографија из болничког кревета, на којима се види прикључена на инфузије. У опису објаве кратко је написала: "Извињавам се што увијек нестајем. Волим вас, људи."

Иако није навела конкретан разлог због ког је примљена у болницу, њена мајка, Јоланда Хадид (61), оставила је поруку у коментару: "Лајмски ратник", алудирајући на дугогодишњу борбу своје ћерке са овом хроничном болешћу.

Њена сестра, манекенка Ђиђи Хадид (30), пружила јој је подршку ријечима: "Волим те! Надам се да ћеш се ускоро осјећати онако снажно и добро како заслужујеш!"

Скупштина -Бањалука 18092025

Бања Лука

Мјесец дана расправе без расплета: Иста тема, исте изјаве, исти исход

"Сама чињеница да устанем и окупам се - то је побједа"

Бела је недавно отворено говорила о свом здравственом стању и тешкоћама које лајмска болест свакодневно доноси.

У интервјуу за Вог, испричала је колико јој је тешко да функционише:

"Мислим да нико заиста не разумије шта значи живјети са хроничном болешћу. Тешко ми је да се истуширам већину дана, а обећавам вам – туширам се сваког дана. Али ако имам слободан дан и успијем да устанем, истуширам се и направим себи доручак, то сматрам успјехом."

Додала је и да је током тог интервјуа имала веома тежак почетак дана: "Наш интервју је био заказан за 15 часова, а ја сам трпила неподношљиве болове до 11."

boki 13 screenshot youtube

Сцена

Боки 13 незаконито боравио у Србији, добио забрану и након 15 година стигао у Београд

"Не одустајем. Мала ја би била поносна на мене данас"

Бела Хадид је раније на Инстаграму подијелила емотивну поруку којом је показала колико снаге улаже у свакодневну борбу:

"Мала ја која је патила била би поносна на одраслу мене која није одустала. Захвална сам мами што је чувала сву моју медицинску документацију, што је била уз мене, што ме никада није напустила. Најважније – вјеровала ми је кроз све ово."

Додала је и да, упркос привилегијама и љубави коју има око себе, живот у болу и неизвјесности оставља тешке посљедице:

"Бити тако тужан и болестан, а имати све – прилике, подршку, љубав – једна је од најзбуњујућих ствари које сам икада доживјела. Ипак, желим да вам кажем две ствари: 1) У реду сам и не морате да бринете, и 2) Ништа не бих промијенила."

vodovodna mreza

Градови и општине

Фирма оштетила водоводну цијев, дио града остао без воде

Поруку је завршила ријечима:

"Универзум ради на најболније и најљепше начине. Ако се и ви тренутно борите – обећавам, биће боље."

Мајка Јоланда: "Гледати ћерку како пати... ништа не боли више"

Њена мајка, Јоланда Хадид, такође се обратила јавности путем Инстаграма, поделивши додатне фотографије из болнице и дугу, емотивну поруку:

"Посматрати своју ћерку како у тишини пати било је најдубљи осећај беспомоћности који сам икада доживјела. Невидљива природа хроничне неуролошке лајмске болести тешко се објашњава и разумије. Покушавам да будем примјер на нашем заједничком путу кроз болест, али мој лични бол не може се упоредити са оним што осјећам гледајући своју ћерку."

Јоланда је и сама обољела од лајмске болести, те је додала:

"Након много година престала сам да дијелим своју причу јер ми је био потребан енергетски заокрет – вријеме да се фокусирам на своје оздрављење, умјесто да упијам мишљења других."

"Али и даље сам директор свог здравља. Послије петнаест година трагања за лијеком, и даље сам одлучна да пронађем рјешење које ће бити доступно свима. Када наши резултати то потврде, подијелићу све што смо научили са лајмс заједницом."

Илегална кланица

Србија

Прерађивали месо у нехигијенским условима и продавали га грађанима

Шта је Лајмска болест?

Лајмска болест је хронична инфекција коју преносе заражени крпељи. Може изазвати низ озбиљних симптома, укључујући јаке болове, неуролошке сметње, исцрпљеност и когнитивне потешкоће. Код многих обољелих, дијагноза и лијечење долазе прекасно, што додатно компликује опоравак.

(Она.рс)

