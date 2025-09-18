Нови тежак удес: Ауто у каналу након судара са камионом

Извор:
АТВ
18.09.2025
20:12
Коментари:0
Нова тешка саобраћајна несрећа догодила се на путевима у БиХ.
Како пишу корисници друштвених мрежа, у Новом Травнику дошло је до судара камиона и аута.
Како се може видјети на сликама, ауто је након судара завршио у каналу поред пута.
Тренутно нема информација о повријеђеним, а на возилима је причињена већа материјална штета.
На мјесто несреће је изашла и полиција која врши увиђај, а више информација ће бити познато накнадно.
Сцена
15 мин0
Свијет
16 мин0
Бања Лука
16 мин0
Градови и општине
33 мин0
Најновије
Најчитаније
20
15
20
12
20
07
20
06
20
06
Тренутно на програму