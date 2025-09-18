Logo

Нови тежак удес: Ауто у каналу након судара са камионом

АТВ

18.09.2025

Нови тежак удес: Ауто у каналу након судара са камионом
Фото: Društvene mreže

Нова тешка саобраћајна несрећа догодила се на путевима у БиХ.

Како пишу корисници друштвених мрежа, у Новом Травнику дошло је до судара камиона и аута.

Како се може видјети на сликама, ауто је након судара завршио у каналу поред пута.

Тренутно нема информација о повријеђеним, а на возилима је причињена већа материјална штета.

На мјесто несреће је изашла и полиција која врши увиђај, а више информација ће бити познато накнадно.

