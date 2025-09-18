Logo

Пронађено беживотно тијело у ријеци Дрини

Извор:

АТВ

18.09.2025

18:01

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka
Фото: АТВ

Полицијској станици Јања, данас, 18. септембра 2025. године око 11,15 часова пријављено је да се у ријеци Дрини у мјесту Јања, град Бијељина налази беживотно тијело мушкарца.

Припадницима Одсјека за цивилну заштиту Бијељина су изашли на лице мјеста и извукли тијело из воде.

Полицијски службеници Полицијске управе Бијељина извршили су увиђај лица мјеста, којим је утврђено да се ради о лицу А.И. поријеклом из државе Египат.

6392d9b9c5d2a policija kosovo

Србија

Ужас на југу Србије: Пронађено тијело жене у каналу

О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини који је наложио обдукцију тијела, саопштили су из ПУ Бијељина.

беживотно тијело

Drina

