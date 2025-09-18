Пронађено беживотно тијело у ријеци Дрини

Извор:
АТВ
18.09.2025
18:01
Коментари:0
Полицијској станици Јања, данас, 18. септембра 2025. године око 11,15 часова пријављено је да се у ријеци Дрини у мјесту Јања, град Бијељина налази беживотно тијело мушкарца.
Припадницима Одсјека за цивилну заштиту Бијељина су изашли на лице мјеста и извукли тијело из воде.
Полицијски службеници Полицијске управе Бијељина извршили су увиђај лица мјеста, којим је утврђено да се ради о лицу А.И. поријеклом из државе Египат.
Србија
Ужас на југу Србије: Пронађено тијело жене у каналу
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини који је наложио обдукцију тијела, саопштили су из ПУ Бијељина.
Најновије
Најчитаније
20
15
20
12
20
07
20
06
20
06
Тренутно на програму