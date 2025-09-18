Logo

Ужас на југу Србије: Пронађено тијело жене у каналу

18.09.2025

17:25

Ужас на југу Србије: Пронађено тијело жене у каналу

Беживотно тијело жене (59) пронађено је у каналу Ибар–Лепенац, саопштила је тзв. косовска полиција.

Наиме, јутрос је у Зубином Потоку пријављено да је једна особа напустила своју кућу и да се сумња да је упала у канал.

Након пријаве одмах је покренута потрага.

"Око 8:00 часова, на око три километра од места гдје се сумњало да је жртва пала, пронађено је беживотно тијело у водама канала Ибар–Лепенац", наводи се у саопштењу.

Регион

Драма у Загребу: Кћи 70-годишњакиње тврди да јој је мајка заробљена у кући већ 15 дана

Тијело је извучено из канала, а медицински тим је на лицу мјеста потврдио смрт.

Након тога, тело је послато на обдукцију.

(Телеграф.рс)

