Ужас на југу Србије: Пронађено тијело жене у каналу

Беживотно тијело жене (59) пронађено је у каналу Ибар–Лепенац, саопштила је тзв. косовска полиција.
Наиме, јутрос је у Зубином Потоку пријављено да је једна особа напустила своју кућу и да се сумња да је упала у канал.
Након пријаве одмах је покренута потрага.
"Око 8:00 часова, на око три километра од места гдје се сумњало да је жртва пала, пронађено је беживотно тијело у водама канала Ибар–Лепенац", наводи се у саопштењу.
Тијело је извучено из канала, а медицински тим је на лицу мјеста потврдио смрт.
Након тога, тело је послато на обдукцију.
