Драма у Загребу: Кћи 70-годишњакиње тврди да јој је мајка заробљена у кући већ 15 дана

Судски спор траје, а због овог случаја више пута су интервенисали и загребачки полицајци.
– Моја мајка, стара 70 година, затворена је у кући већ петнаест дана. У уторак су јој чак искључили и струју. Комшија М. П. паркирао је камионе испред улаза у њено двориште, толико прецизно да се између њих нико не може провући и од тада јој не можемо прићи. Потпуно је блокирана. Пије и лијекове, а ни њих јој не можемо донијети. Храну јој повремено добацује комшиница, али на други начин до ње се не може – испричала је за медије Тена Ореч, кћи 70-годишње Иванке Краљ, која већ више од двије недјеље није изашла из куће у Андрашевечкој улици број 14, на загребачкој Трешњевци.
Према њеним ријечима, Иванка Краљ у тој кући живи од 2000. године, када се преселила у приземље како би била ближе породици о којој је бринула. – Због ранијих лоших искустава, људи о којима се мајка старала замолили су је да не пријављује пребивалиште на тој адреси. И тако је остало све до њихове смрти. Кувала им је, доносила намирнице, плаћала рачуне, водила их на љекарске прегледе... – каже Т. Ореч.
Проблеми су, додаје, почели нешто касније, а у посљедње двије недјеље ескалирали. Камиони су и даље паркирани испред куће, заузимајући и тротоар и дио коловоза. Комшија, међутим, тврди да је ријеч о његовом приватном посједу. – Ноћу упада у двориште, свијетли блицкајућим лампама кроз прозоре... Мајка је престрашена. Заробљена је и не може изаћи из куће – истиче Ореч и додаје да је комшија срушио зид који је дијелио дворишта, а камере окренуо тако да више не снимају околину.
Читав спор потиче из имовинско-правних односа. Након смрти људи о којима се Иванка Краљ бринула, кућа је, према тестаменту, тврди њена кћи, требало да припадне њој. Међутим, поступак никад није окончан. – У јулу је мама кроз прозор чула комшију како прича о њеној кући. Испоставило се да су се на њу уписале четири особе из иностранства које су је потом продале њему. Он сада покушава застрашивањем да је истјера из дома у којем живи већ 25 година – наводи Ореч.
С друге стране, подаци из катастра показују да је кућа заиста уписана на име комшије. – Ту некретнину сам купио почетком августа и била је запечаћена. Госпођа никада није имала пријављено пребивалиште на тој адреси, већ на другој. Тестамент на коју се позива није провела. Нико је не држи затвореном, може изаћи кад год хоће, али зна да би тада прича била завршена и кућу бих срушио јер припада мени – изјавио је комшија.
Судски спор и даље траје, а полиција је већ неколико пута излазила на терен. – Полицијски службеници 9. септембра поступали су по дојави 69-годишње жене која је пријавила да је 45-годишњак паркирао два теретна возила која јој блокирају улаз у двориште. На лицу мјеста уочена су два непрописно паркирана возила с загребачким таблицама, па је остављено обавјештење о почињеном прекршају, у складу са Законом о безбједности саобраћаја – наводи се из ПУ Загреб.
Додају да су 16. септембра поново интервенисали. – На истој адреси поступали смо по дојави да је жени искључена струја у кући у којој живи. Након провјере и криминалистичког истраживања о свему ће бити обавијештено надлежно државно тужилаштво у Загребу – саопштили су из ПУЗ-а.
