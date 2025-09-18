Ужас у Славонији: Зид пригњечио два радника

Извор:
Дневник.хр
18.09.2025
12:53
Коментари:0
Два радника повријеђена су јутрос на градилишту у Купској улици у Осијеку када се на њих срушио зид са материјалом. Један је задобио повреде ногу, док је други остао у "ваздушном џепу" испод рушевине, али је и њега зид ударио у леђа.
Несрећа се догодила око 9:15 часова, а на лице мјеста одмах су изашле екипе ватрогасаца.
Свијет
Захарова: Уништење УПЦ се наставља мим-канонизацијом вампира
Према ријечима вође смјене Алена Шафрана, радници су остали затрпани "деком" од бетона, блокова и малтера.
"Два радника остала су прикљештена испод шута. Поставили смо четири сидришта и извукли једног радника на спиналну даску, након чега смо га предали Хитној помоћи. Други је, колико ми можемо рећи, у добром стању, али то морају потврдити лекари", рекао је Шафран за "Осијекекспрес".
Регион
У штрајку 93 притвореника, њих 74 одбија храну
Према незваничним информацијама, један радник има повријеђене ноге, док је други остао у ваздушном џепу испод зида, али га је исти зид претходно ударио у предјелу леђа.
Најновије
Најчитаније
14
58
14
55
14
55
14
55
14
49
Тренутно на програму