Ужас у Славонији: Зид пригњечио два радника

Извор:

Дневник.хр

18.09.2025

12:53

Ужас у Славонији: Зид пригњечио два радника
Фото: Pixabay

Два радника повријеђена су јутрос на градилишту у Купској улици у Осијеку када се на њих срушио зид са материјалом. Један је задобио повреде ногу, док је други остао у "ваздушном џепу" испод рушевине, али је и њега зид ударио у леђа.

Несрећа се догодила око 9:15 часова, а на лице мјеста одмах су изашле екипе ватрогасаца.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Уништење УПЦ се наставља мим-канонизацијом вампира

Према ријечима вође смјене Алена Шафрана, радници су остали затрпани "деком" од бетона, блокова и малтера.

"Два радника остала су прикљештена испод шута. Поставили смо четири сидришта и извукли једног радника на спиналну даску, након чега смо га предали Хитној помоћи. Други је, колико ми можемо рећи, у добром стању, али то морају потврдити лекари", рекао је Шафран за "Осијекекспрес".

ilu-lisice-zatvor-28082025

Регион

У штрајку 93 притвореника, њих 74 одбија храну

Према незваничним информацијама, један радник има повријеђене ноге, док је други остао у ваздушном џепу испод зида, али га је исти зид претходно ударио у предјелу леђа.

(Дневник.хр)

