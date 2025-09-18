Преминула угледна бх. докторица: Пријатељи се опраштају од ње

Извор:
Агенције
18.09.2025
12:39
Коментари:0
Угледна докторица Дина Диздаревић-Шпаго, која је радила на Клиници за болести и плућа ТБЦ Подхрастови, нажалост, преминула је у 57. години
Од докторице се бираним ријечима опраштају њене колеге и пријатељи.
Хроника
У тешкој несрећи страдала једна особа: Возач заспао за воланом и прешао у супротну траку?
"Огроман губитак за породицу, али и за нашу клинику.Сви смо путници. Сабур породици и пријатељима", наводи се у једној поруци, док бројне колегинице и колеге наводе како су и даље сви у шоку:
"Млада колегиница нас је напустила у напону снаге. Немјерљива штета. Нека почива у миру", писали су.
"Отишла је прерано, остављајући иза себе празнину коју ништа не може испунити. Била је примјер несебичне посвећености свом позиву и људима којима је помагала. Њена снага, доброта и преданост послу остају заувијек урезани у нашим срцима. Да ти Алах да најљепште мјесто у Џенету, твоје дјело и твоја љубав према људима живјеће вјечно".
Друштво
Могућа дивља зима: Уочене необичне аномалије
Сви су сагласни у једном, ова "дивна наша докторица" која је из угледне породице врсних љекара, како пишу многи, била је не само врхунски стручњак, већ и особа изузетне доброте, посвећености и топлине.
Како је објављено, сахрана ће се обавити у суботу, 20. септембра у 14 сати на гробљу Градска (Љубушки).
Најновије
Најчитаније
14
58
14
55
14
55
14
55
14
49
Тренутно на програму