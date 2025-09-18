У тешкој несрећи страдала једна особа: Возач заспао за воланом и прешао у супротну траку?

18.09.2025
12:31
Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас на путу Крагујевац – Гружа код Кнића када је дошло до судара два возила, а једна особа је настрадала.
Несрећа се догодила када је из за сада неразјашњених околности возило прешло у супротан смјер и чеоно се сударило са другим возилом.
- Нема још званичних информација, али на лицу мјеста смо чули да је младић који је управљао једним од аутомобила највјероватније заспао за воланом и прешао у супротну траку и изазвао удес - каже за РИНУ један од очевидаца.
На лицу мјеста налазе се полиција и хитна помоћ, а саобраћај је успорен док траје увиђај. Аутомобил је у несрећи потпуно уништен.
Једно возило које је учествовало у несрећи завршило је у каналу поред пута. Није познато да ли има и повријеђених лица.
Околности трагедије биће утврђене након званичног полицијског извјештаја.
