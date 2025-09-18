Logo

У тешкој несрећи страдала једна особа: Возач заспао за воланом и прешао у супротну траку?

18.09.2025

12:31

Коментари:

0
У тешкој несрећи страдала једна особа: Возач заспао за воланом и прешао у супротну траку?
Фото: Танјуг

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас на путу Крагујевац – Гружа код Кнића када је дошло до судара два возила, а једна особа је настрадала.

Несрећа се догодила када је из за сада неразјашњених околности возило прешло у супротан смјер и чеоно се сударило са другим возилом.

NENAD-STEVANDIĆ-180925

Република Српска

Стевандић: Приоритет мир и стабилност региона

- Нема још званичних информација, али на лицу мјеста смо чули да је младић који је управљао једним од аутомобила највјероватније заспао за воланом и прешао у супротну траку и изазвао удес - каже за РИНУ један од очевидаца.

На лицу мјеста налазе се полиција и хитна помоћ, а саобраћај је успорен док траје увиђај. Аутомобил је у несрећи потпуно уништен.

Једно возило које је учествовало у несрећи завршило је у каналу поред пута. Није познато да ли има и повријеђених лица.

Taksi

Бања Лука

Скупљи такси у Бањалуци - ово су нове цијене

Околности трагедије биће утврђене након званичног полицијског извјештаја.

Подијели:

Таг:

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Знакови који показују да уносите превише кофеина

Здравље

Знакови који показују да уносите превише кофеина

2 ч

0
Могућа дивља зима: Уочене необичне аномалије

Друштво

Могућа дивља зима: Уочене необичне аномалије

2 ч

0
Егић: Српски борци и српски народ храбро се супротставили коначном циљу Хрватске

Република Српска

Егић: Српски борци и српски народ храбро се супротставили коначном циљу Хрватске

2 ч

0
Минић: Сарадња кључ успјеха у аграру и у друштву

Економија

Минић: Сарадња кључ успјеха у аграру и у друштву

2 ч

0

Више из рубрике

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

Хроника

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

3 ч

0
Дјевојчица (5) задобила прелом лобање приликом пада са справе за вјежбање

Хроника

Дјевојчица (5) задобила прелом лобање приликом пада са справе за вјежбање

4 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

У Сарајеву ухапшен мушкарац због покушаја убиства полицајца и још једне особе

4 ч

0
Бањалучанин након саобраћајке ”надувао” 3,94 промила!

Хроника

Бањалучанин након саобраћајке ”надувао” 3,94 промила!

5 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

58

Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

14

55

Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и и самозадовољавао се

14

55

Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа

14

55

Блаженопочивши митрополит Амфилохије добија споменик у Колашину

14

49

Амиџић: Хасановића као да испаљују из циркуског топа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner