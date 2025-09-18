Logo

Стевандић: Приоритет мир и стабилност региона

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је данас у Бањалуци да мир, стабилност и дијалог морају бити приоритет у региону западног Балкана, што јесте циљ српског народа.

"Ово јесте и основна порука Парламентарног форума Србија - Република Српска. Промовишемо политику мира и да се у региону сви договарају", рекао је Стевандић новинарима на Парламентарном форуму Србија - Република Српска.

Он је истакао да се у појединим земљама с циљем завађања народа формирају непринципијелни војни савези и промовише политика која подсјећа на лоша времена.

"Зато је потребно сачувати стабилност региона западног Балкана. Желимо промовисати политику мира, договор, сарадњу и рјешевање отворених питања дијалогом, а не формирањем војних савеза и мијешање у унутрашња питања земаља", додао је Стевандић.

Он је поновио да је напетој ситуацији у БиХ највише допринио Кристијан Шмит.

Taksi

Бања Лука

Скупљи такси у Бањалуци - ово су нове цијене

"Шмит намеће законе умјесто парламента што је довело до злоупотребе правосуђа, с циљем уклањања појединих личности. Српска је и на ово одговорила институционално и мировном понудом", рекао је Стевандић.

Он је навео да се не смије дозволити да процесима управљају неименовани странци, него да се у БиХ треба вратити Дејтонском мировном споразуму којим је прописан да народи и ентитети бирају своје представнике и институције, а не појединци који су наметнути.

Љубо Нинковић

Република Српска

Нинковић: Који стручњак је одлучио да обнова расвјете кошта 35 милиона км?

"Срби не промовишу великосрпску политику него принципе равноправности што желе и другим народима. При томе не показујемо слабост и не одричемо се одбране, него промовишемо интересе мира и дијалога", закључио је Стевандић.

Сједници није присуствовала предсједник Скупштине Србије Ана Брнабић из техничких разлога.

