Стевандић: Приоритет мир и стабилност региона

Извор:
СРНА
18.09.2025
12:29
Коментари:0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је данас у Бањалуци да мир, стабилност и дијалог морају бити приоритет у региону западног Балкана, што јесте циљ српског народа.
"Ово јесте и основна порука Парламентарног форума Србија - Република Српска. Промовишемо политику мира и да се у региону сви договарају", рекао је Стевандић новинарима на Парламентарном форуму Србија - Република Српска.
Он је истакао да се у појединим земљама с циљем завађања народа формирају непринципијелни војни савези и промовише политика која подсјећа на лоша времена.
"Зато је потребно сачувати стабилност региона западног Балкана. Желимо промовисати политику мира, договор, сарадњу и рјешевање отворених питања дијалогом, а не формирањем војних савеза и мијешање у унутрашња питања земаља", додао је Стевандић.
Он је поновио да је напетој ситуацији у БиХ највише допринио Кристијан Шмит.
Бања Лука
Скупљи такси у Бањалуци - ово су нове цијене
"Шмит намеће законе умјесто парламента што је довело до злоупотребе правосуђа, с циљем уклањања појединих личности. Српска је и на ово одговорила институционално и мировном понудом", рекао је Стевандић.
Он је навео да се не смије дозволити да процесима управљају неименовани странци, него да се у БиХ треба вратити Дејтонском мировном споразуму којим је прописан да народи и ентитети бирају своје представнике и институције, а не појединци који су наметнути.
Република Српска
Нинковић: Који стручњак је одлучио да обнова расвјете кошта 35 милиона км?
"Срби не промовишу великосрпску политику него принципе равноправности што желе и другим народима. При томе не показујемо слабост и не одричемо се одбране, него промовишемо интересе мира и дијалога", закључио је Стевандић.
Сједници није присуствовала предсједник Скупштине Србије Ана Брнабић из техничких разлога.
Република Српска
2 ч0
Економија
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
58
14
55
14
55
14
55
14
49
Тренутно на програму