Нинковић: Који стручњак је одлучио да обнова расвјете кошта 35 милиона КМ?

Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић
Фото: АТВ

Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић рекао је да је градска администрација све договорила за тендер за обнову јавне расвјете у граду и предочила то градском парламенту, вјерујући да ће то лако проћи, те упитао који стручњак је одлучио да то кошта 35 милиона КМ?

Нинковић је упитао ко то одређује који је минимум техничке опреме којом мора да располаже понуђач на тендеру?

Он је нагласио да је у идејном пројекту наведена количина и цијена расвјетних тијела, стубова, што је требало коштати око 13 милиона КМ.

"Који је сад то стручњак одједном одлучио да ће то коштати 35 милиона КМ?", упитао је Нинковић на ванредној сједници градског парламента.

илу-олимпијске игре-18092025

Друштво

Познато када почиње продаја улазница за Олимпијске игре

Нинковић је подсјетио да је раније за 1,1 милион КМ промијењено 5.000 расвјетних тијела у граду.

Он је дао паузу коју је тражио Клуб одборника СНСД-а.

