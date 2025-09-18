Нинковић: Који стручњак је одлучио да обнова расвјете кошта 35 милиона КМ?

Извор:
СРНА
18.09.2025
12:09
Коментари:1
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић рекао је да је градска администрација све договорила за тендер за обнову јавне расвјете у граду и предочила то градском парламенту, вјерујући да ће то лако проћи, те упитао који стручњак је одлучио да то кошта 35 милиона КМ?
Нинковић је упитао ко то одређује који је минимум техничке опреме којом мора да располаже понуђач на тендеру?
Он је нагласио да је у идејном пројекту наведена количина и цијена расвјетних тијела, стубова, што је требало коштати око 13 милиона КМ.
"Који је сад то стручњак одједном одлучио да ће то коштати 35 милиона КМ?", упитао је Нинковић на ванредној сједници градског парламента.
Нинковић је подсјетио да је раније за 1,1 милион КМ промијењено 5.000 расвјетних тијела у граду.
Он је дао паузу коју је тражио Клуб одборника СНСД-а.
