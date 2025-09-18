Logo

Лукач: Градска управа се игра са милионима км на штету грађана

Драган Лукач, шеф Клуба одборника СНСД-а у бањалучкој скупштини
Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Драган Лукач рекао је да Скупштини нису достављени записници о понудама за обнову јавне расвјете у граду, те да се Градска управа игра са цифрама и милионима, а све на штету грађана.

Лукач је истакао да градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић током наставка ванредне сједнице није ништа о томе рекао.

"Овдје се игра са милионима КМ. Градоначелник није објаснио како је цијена повећана са 13 на 35 милиона КМ и игра се са тим цифрама, а све на штету грађана Бањалуке", поручио је Лукач.

Данило Икодиновић и Маја Огњеновић

Сцена

Огласила се Маја Огњеновић након развода од Данила Икодиновића

Лукач сматра да су домаће фирме елиминисане у старту, јер су се наметнуле велике цифре, као и да је све било циљано како би се намјестио тендер фирми из Хрватске.

"Ово је пљачка града. Никад град Бањалука није на овакав начин трошио милионе које треба путем кредитирања да исплаћује у наредних 15 година", указао је Лукач.

Одборник Народног фронта Дијана Јешић рекла је да не постоји одлука о најбољем понуђачу на тендеру, иако се спомиње фирма из Хрватске.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Херојским отпором бораца одбрањене општине Нови Град, Костајница и Козарска Дубица

Одборник ПДП-а Драган Милановић сматра да је потребно заказати редовну сједницу градског парламента како би се расправљало о свим проблемима у граду и градским предузећима, укључујући и јавну расвјету.

Dragan Lukač

