Лукач: Градска управа се игра са милионима км на штету грађана

Извор:
СРНА
18.09.2025
11:15
Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Драган Лукач рекао је да Скупштини нису достављени записници о понудама за обнову јавне расвјете у граду, те да се Градска управа игра са цифрама и милионима, а све на штету грађана.
Лукач је истакао да градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић током наставка ванредне сједнице није ништа о томе рекао.
"Овдје се игра са милионима КМ. Градоначелник није објаснио како је цијена повећана са 13 на 35 милиона КМ и игра се са тим цифрама, а све на штету грађана Бањалуке", поручио је Лукач.
Лукач сматра да су домаће фирме елиминисане у старту, јер су се наметнуле велике цифре, као и да је све било циљано како би се намјестио тендер фирми из Хрватске.
"Ово је пљачка града. Никад град Бањалука није на овакав начин трошио милионе које треба путем кредитирања да исплаћује у наредних 15 година", указао је Лукач.
Одборник Народног фронта Дијана Јешић рекла је да не постоји одлука о најбољем понуђачу на тендеру, иако се спомиње фирма из Хрватске.
Одборник ПДП-а Драган Милановић сматра да је потребно заказати редовну сједницу градског парламента како би се расправљало о свим проблемима у граду и градским предузећима, укључујући и јавну расвјету.
