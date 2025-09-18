Logo

Роботска рука ће данас покушати да ухвати летЈелицу у свемиру

18.09.2025

Роботска рука ће данас покушати да ухвати летЈелицу у свемиру
Фото: Pixabay

Америчка свемирска агенција НАСА и компанија Нортоп Граман планирају данас да роботска рука са Међународне свемирске станице ухвати летјелицу Цyгнус XЛ. Како је најављено, нови покушај планиран је за данас у 7.18 по источноамеричком времену.

Летјелица Цyгнус XЛ ће сада извршити серију паљења мотора како би се приближила свемирској станици ради роботског хватања и постављања, саопштила је НАСА.

Планирано је да НАСА астронаут Џони Ким ухвати Цyгнус XЛ користећи роботску руку станице Канадарм2, уз подршку НАСА астронауткиње Зене Кардман. Након хватања, летјелица ће бити постављена на порт модула Унитy који је окренут ка Земљи и остаће на свемирској станици до марта 2026. године.

Hitna pomoć

Србија

Дјевојчица задобила прелом лобање док се играла у парку

Летелица Цyгнус XЛ лансирана је 14. септембра у 18:11 часова на ракети СпејсЕкс Фалкон 9 са Флориде. До пријевременог гашења главног мотора летјелице Цyгнус XЛ дошло је 16. септембра и то по команди током два не-секвенцијална паљења за сусрет (паљења за промјену брзине 3 и 5), намењена подизању орбите летјелице ради сусрета са свемирском станицом. Путања летелице Цyгнус XЛ поставила ју је на безбједну удаљеност иза свемирске станице док су инжењери процењивали стање летјелице и развијали алтернативни план паљења мотора. Подаци које је летјелица послала потврдили су да је Цyгнус XЛ функционисао како је предвиђено током два планирана маневра, када је систем за рано упозоравање покренуо команду за гашење и прекинуо рад главног мотора због конзервативне заштитне мјере у подешавањима софтвера.

(Телеграф)

