Најбољи савјети како исхраном регулисати хормон који одлучује да ли ће уопште доћи до трудноће

18.09.2025
11:04
Коментари:0
Многи су изазови који нас прате на путу зачећа, али један од најчешћих је неуравнотеженост ФСХ (фоликулостимулирајући хормон), хормона који нам често одлучује да ли ће уопште доћи до жељене трудноће.
Познато нам је да квалитет јајних ћелија одлучујући фактор у постизању трудноће, а управо нам то зависи од уравнотежености ФСХ. Колико је овај хормон значајан за трудноћу и на који начин исхрана може да помогне, објашњава Дајана Шврака Милутиновић, магистар фармације и мастер исхране и суплементације за ВТО.
Који је значај ФСХ за трудноћу?
Када смо у поступку припреме за трудноћу, ниво вашег фоликулостимулирајућег хормона мора бити испод 10 мИУ/мл. Када је ниво ФСХ превисок или пренизак, постизање трудноће може постати много теже јер утиче на ваш менструални циклус и овулацију.
Како се квалитет и количина јајних ћелија смањују ваше тело ће покушати да то надокнади тако што ће производити више ФСХ како би стимулисало функцију јајника. Ово се обично види код жена које доживљавају преурањену менопаузу. Врло је важно да у овом поступку слушате савјете ендокринолога, гинеколога, али и да уз исхрану помогнете регулацији нивоа ФСХ као и других поремећаја хормона - објашњава Шврака Милутиновић.
Да ли исхрана може помоћи?
Како је ово један од честих изазова у постизању трудноће, поделићу са вама неколико савјета како исхраном да помогнете у регулацији ФСХ хормона.
- Морам да нагласим да одређени хранљиви састојци и фактори у исхрани имају улогу у општем хормоналном здрављу, што индиректно утиче и на нивое ФСХ. Ово су неки од хранљивих састојака и намирница које могу подржати баланс хормона:
Свијет
У аутомобилу познатог пјевача пронађено раскомадано тијело тинејџерке (15)
Омега-3 масне киселине: Храна богата омега-3 масним киселинама, попут масних риба (лосос, сардине, пастрмке), ораха, ланеног семена и семена чиа, позната је по својим противупалним својствима и подршци општем хормоналном здрављу.
Иако је потребно више истраживања да би се успоставиле дефинитивне везе, омега-3 масне киселине могу да помогну у производњи и равнотежи хормона, укључујући оне који су укључени у менструални циклус и овулацију.
Омега-3 масне киселине имају својства против упала. Смањење хроничне инфламације у репродуктивном систему може позитивно утицати на плодност стварајући повољније окружење за зачеће.
- Ако је тешко унијети довољно омега-3 масних киселина само путем исхране, можете размотрити додатке омега-3 масних киселина као суплемента, али увијек савјетујем претходну консултацију са стручним лицима - каже Шврака Милутиновић.
Укључите у исхрану много воћа и поврћа, јер су богати антиоксидансима. Боровнице, лиснато поврће, цитрусно воће и крсташасто поврће попут броколија и карфиола пружају есенцијалне витамине и минерале који подржавају баланс хормона.
Здраве масти попут авокада, маслиновог уља, кокосовог уља и орашастих плодова (бадеми, пистаћи), јер су укључени у производњу и регулацију хормона.
Храна богата влакнима
Храна богата влакнимапомаже регулацију нивоа шећера у крви и промовише општи баланс хормона. Бирајте интегралне житарице (овас, смеђи пиринач, киноа), махунарке (пасуљ, сочиво) и поврће богато влакнима.
Намирнице богате фитоестрогенима
Неке биљне намирнице садрже једињења названа фитоестрогени, која имају благо естрогено дејство у организму. Сојини производи (тофу, темпех, едамаме), ланено семе, сланутак и лећа су примери намирница које садрже фитоестрогене.
Витамин Д
Витамин Дје доживио своју експанзију у истраживању улоге у зачећу. Истраживања су показала да жене које су имале нормалан ниво витамина Д су имале много већи успијех у ВТО или у жељеној трудноћи природним путем. Намирнице богате витамином Д, попут масних риба, обогаћених млијечних производа и жуманаца, могу имати позитиван утицај на баланс хормона.
- Врло је важно да споменем, да витамин Д никад не узимате као суплемент на своју руку, односно ако немате налаз који показује дефицит. Много случајева из праксе показало ми је да због вишка витамина Д имали смо неуспијех због различитих компликација. У овим сунчаним данима, ријеткост је да имамо дефицит, зато га уносите само кроз храну.
Цинк
Занимљивости
Овим знаковима се завршава тежак период крајем септембра
Укључите намирнице богате цинком, као што су месо, перад, морски плодови, махунарке (пасуљ, лећа), орашасте плодове (бадеми, индијски ораси) и семенке (бучине семенке, семе сусама), јер цинк има улогу у производњи и регулацији хормона, у регулисању овулације али и имунолошке функције.
- За укупан баланс хормона и припрему за жељену трудноћу важна је цјелокупна уравнотежена исхрана и одговарајући баланс нутријената. Мој први савјет свакој жени је увијек да водите рачуна да уносите довољно протеина и масти, а угљене хидрате увијек сводите на мање количине и бирајте оне сложене и квалитетне. Увијек се консултујте са стручним лицима и пратите њихове савјете како бисте постигли најбоље резултате. У међувремену, уживајте у здравој исхрани и вјерујте у лијепе вијести које долазе - наводи стручњак.
Занимљивости
1 ч0
Сцена
1 ч0
Остали спортови
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
01
12
00
11
53
11
46
11
43
Тренутно на програму