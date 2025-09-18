"Пријевремено рођене бебе захтијевају посебне услове и његу"

Извор:
Пријевремено рођене бебе све више захтијевају продужен боравак и адекватну његу, а то изискује додатни ангажман и подршку медицинских радника, али и цјелокупног друштва, рекла је Срни љекар на Одјељењу патолошке неонатологије са прематуритетима на УКЦ-у Драгица Јојић.
Јојићева је појаснила да се пријевремено рођене бебе, бебе веома мале тежине и терминске болесне бебе лијече на Одјељењу интензивне његе и терапије и на Одјељењу патолошке неонатологије са прематуритетом на Клиници за дјечије болести на УКЦ-у Републике Српске.
Захваљујући савременим методама лијечења и сложеној технологији, Јојићева је навела да дјеца веома мале тежине и веома незрела дјеца данас имају шансу да преживе, али да то захтијева продужен боравак у болници и адекватну његу.
"Нега превремено рођене деце, то јест деце рођене пре 37. гестацијске недеље, веома је специфична и захтева одржавање телесне температуре смештајем у инкубаторе, праћење основних виталних функција, обезбеђивање адекватне оксигенације, кардиореспираторни мониторинг, као и превенцију и праћење компликација посебно од инфекције", истакла је Јојићева.
Такође је значајна, додала је она, едукација родитеља о посебним потребама дјетета и ризицима прематуритета, јер ће мајке сталним присуством у болници и активним учешћем у њези и исхрани својих беба бити смиреније, а допринијеће и бебином оздрављењу, бржем развоју и напредовању.
"Да би се унапредило лечење потребан је додатни ангажман и подршка медицинских радника, али и целокупног друштва. Стално опремање и осавремењавање са новим технолошки напреднијим апаратима и обезбеђивање довољно обученог медицинског кадра за лечење и негу најосетљивијег дела наше популације је приоритет", рекла је Јојићева.
Према њеним ријечима, узроци пријевременог рођења могу бити различити, од болести мајке, различите акутне или хроничне болести, болести постељице, поремећаји који су директно везани за стање бебе, као што су инфекције, насљедна обољења, развојни поремећаји, те социо-економски услови и друго.
"Нажалост, прави узрок превременог рођења најчешће остаје непознат. Укупан број превремених рођених беба се одржава константно од 5,5-9 одсто од свих рођених беба. Беба са најмањом тежином лечена на Клиници за дјечије болести је 570 грама, док је најнезрелија беба рођена са 24+3 недеље гестације", рекла је Јојићева.
Она је појаснила и да се након рођења, пријевремено рођене бебе могу суочити са низом компликација узрокованих њиховом незрелошћу, те да то захтијева примјену савремених техничких апарата инкубатора, апарата за вјештачко дисање, монитора виталних функција, сонди, интравенских линија, што даје висок степен одговорности и знања у раду медицинског особља.
"Тренутно на Одељену патолошке неонатологије са прематуритетом имамо 22 бебе и то је много више него што је предвиђено капацитетима Одјељења. Већина беба је рођена прије времена и има различиту проблематику због које се лечи, али су присутне и терминске бебе које се испитују и лече", рекла је Јојићева.
Она је напоменула да се захваљујући посебним залагањем и трудом особља, медицинских сестара и Љекара, успијевају адекватно лијечити и његовати дјеца до отпуста.
"Чистоћа и стерилна околина су од пресудног значаја, нарочито пелене, декице и друга постељина, која се стерилише на високој температури и самим тим представља потрошни материјал, који стално треба обнављати", рекла је Јојићева.
Она је навела да донације имају своје мјесто и сврху за унапређење рада и обнављање постојећих ресурса Одјељења, те истакла да ће донација у виду декица, чаршафа и дигиталне ваге за мјерење беба, коју су овом одјељењу јуче уручиле чланице Клуба "Инервил" Бањалука, бити више него корисна у свакодневном раду.
"Свака прилика да обновимо памучне плахте и деке, постељице за наше бебе, али и други потрошни материјал, је добродошла. Нарочито ће нам добро доћи нова вага, која је дигитална и веома тачна, а ми сада користимо стари тип механичке баланс ваге", рекла је Јојићева.
Она је додала да је ова донација примјер којим треба да се воде и други појединци и организације које могу да помогну, јер о пријевремено рођеним и терминским бебама треба водити бригу цијело друштво.
Предсједник Инервил клуба "Бањалука", Биљана Лубарда, рекла је да је хуманост идеја водиља овог удружења, те да је нарочито задовољна јер се на лицу мјеста увјерила да је донација отишла у праве руке.
"Како изгледа борба коју воде родитељи пријевремено рођене дјеце знају само они, којима је најважније да њихова беба преживи и да се избори за здрав раст и развој. Родитељи не траже помоћ, али им желимо дати подршку, као и медицинским радницима, који се једнако боре за животе најмлађих", рекла је Лубарда.
