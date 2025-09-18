Ево како покренути сопствени бизнис са само 1.000 евра

Извор:
Б92
18.09.2025
09:12
Коментари:0
Међутим, све је више примјера који показују да се и са 1.000 евра почетног капитала може направити озбиљан корак ка предузетништву и покренути профитабилан посао.
Ево неколико идеја за бизнис које не захтјевају велика почетна улагања:
Интернет продаја и ручно прављени производи
Продаја путем друштвених мрежа и платформи, гдје су почетна улагања углавном везана за куповину робе на мало и промоцију, све је популарнија. Такође, многе жене су са минималним улагањем покренуле бизнис са ручно прављеним накитом, природном козметиком, уникатним украсима или посластицама. За улазак на тржиште потребне су сировине, основни алат и добра реклама, која се најлакше стиче преко друштвених мрежа.
Фриленс услуге
Улагање у знање је кључно за фриленс послове, који су све чешћи одабир младих. Ови послови, попут писања, графичког дизајна, вођења друштвених мрежа или превођења, захтјевају минималну опрему – практично само рачунар и интернет.
Услуге за љубимце
Градови и општине
У општини у Српској склопљен први брак након 30 година
Све више људи нема времена да се током дана посвети својим љубимцима, те су услуге попут чувања, шетања или шишања паса веома тражене. Уз мали почетни капитал за основни алат и маркетинг, може се покренути успјешан посао.
Фотографисање и креирање садржаја уз добар фотоапарат или чак паметни телефон, могуће је понудити услуге фотографисања производа за мале бизнисе, креирања садржаја за друштвене мреже или породичних фотографија. Потражња за квалитетним визуелним садржајем константно расте.
Сервиси и услуге одржавања
Чишћење станова, прање прозора, тепих-сервис или "мобилна" аутоперионица могу се покренути са основним алатом и средствима за чишћење. Ови послови не захтевају компликовану папирологију, а с временом се могу проширити запошљавањем додатне радне снаге.
Организација малих догађаја
Декорација рођендана, израда балонских аранжмана и кетеринг у малим паковањима такође се могу покренути са минималним улагањима. Овакве услуге су популарне, а посао се лако шири препоруком задовољних клијената.
(б92)
Љубав и секс
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Сцена
3 ч0
Савјети
3 ч0
Савјети
3 ч0
Савјети
18 ч0
Савјети
21 ч0
Најновије
Најчитаније
11
53
11
46
11
43
11
42
11
41
Тренутно на програму