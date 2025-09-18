Logo

Ево зашто пешкире никада не треба сушити на сунцу

Извор:

Крстарица

18.09.2025

08:06

Коментари:

0
Ево зашто пешкире никада не треба сушити на сунцу
Фото: Pexels

Неправилно прање и сушење пешкира може их учинити грубима, неудобнима и с мањом моћи упијања.

Једна од најчешћих грешака је директно сушење на сунцу, што оштећује влакна и смањује мекоћу тканине.

saobracajna kamera sc yt

Ауто-мото

Уводе Суперблицер камеру: Сви возачи на мети, казне огромне

Иако сушење на сунцу дјелује као практичан начин да се пешкири што прије осуше, високе температуре и УВ зраци могу трајно оштетити влакна. Дуготрајно излагање сунчевој свјетлости уклања природну мекоћу, исушује тканину и чини пешкире крутима. Осим тога, сунце може изблиједити боје и скратити вијек трајања материјала.

Не претјерујте с детерџентом – превише детерџента оставља остатке у тканини и може је додатно учинити тврђом. Користите умјерену количину благих средстава и избјегавајте омекшиваче, јер они смањују моћ упијања пешкира.

илу-шимпанза-18092025

Занимљивости

Зашто шимпанзе воле алкохол? Одговор лежи у еволуцији

Правилна температура прања – пешкире је најбоље прати на 40–60 °Ц, зависно о врсти материјала. Виша температура оштећује влакна, док прениска не уклања довољно бактерија.

Природни трикови за мекоћу – додавање пола чаше бијелог сирћета током испирања помаже уклонити остатке детерџента и неугодне мирисе. Жлица соде бикарбоне тијеком прања додатно омекшава тканину и одржава свјежину.

Правилно сушење – пешкире је најбоље сушити на свјежем ваздуху, али у хладу или на мјесту заштићеном од изравног сунца. Ако користите сушилицу рубља, бирајте нижу температуру и избјегавајте предуго сушење.

Милорад Додик-04092025

Република Српска

Додик: 18. и 19. септембар 1995. године - херојски дани одбране три западнокрајишке општине

На овај начин ваши ће пешкири остати мекани, мирисни и дуготрајни, спремни за свакодневну употребу.

Подијели:

Таг:

Пешкири

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сипе су интелигентније него што мислимо, добро памте а стварају и лажна сјећања

Занимљивости

Сипе су интелигентније него што мислимо, добро памте а стварају и лажна сјећања

39 мин

0
Беба дијете

Друштво

Република Српска богатија за 24 мала становника

40 мин

0
Отац га случајно прегазио аутомобилом: Данас сахрана дјечака

БиХ

Отац га случајно прегазио аутомобилом: Данас сахрана дјечака

43 мин

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Неће се одустати од јачања капацитета Српске

46 мин

0

Више из рубрике

mobilni telefon, muškarac sa telefonom, korištenje telefona

Савјети

Ову навику морате прекинути прије него што она "прекине вас"

14 ч

0
Претјерано конзумирање протеина може бити штетно за ова здравствена стања

Савјети

Претјерано конзумирање протеина може бити штетно за ова здравствена стања

18 ч

0
Ево како да препознате купус пун хемије

Савјети

Ево како да препознате купус пун хемије

18 ч

0
Ево како препознати лажни мед

Савјети

Ево како препознати лажни мед

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

27

Научници тврде да путовања утичу на то изгледате млађе

08

24

Макрон ће суду понудити научне доказе да би доказао да је Брижит жена

08

22

Три часне сестре побјегле из старачког дома у који их је смјестила Црква

08

13

Алармантно: Све више дјеце тражи помоћ психијатра

08

11

Храна која помаже варење: Ове намирнице треба бирати када стомак тражи предах

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner