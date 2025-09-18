Ево зашто пешкире никада не треба сушити на сунцу

Извор:
Крстарица
18.09.2025
08:06
Неправилно прање и сушење пешкира може их учинити грубима, неудобнима и с мањом моћи упијања.
Једна од најчешћих грешака је директно сушење на сунцу, што оштећује влакна и смањује мекоћу тканине.
Иако сушење на сунцу дјелује као практичан начин да се пешкири што прије осуше, високе температуре и УВ зраци могу трајно оштетити влакна. Дуготрајно излагање сунчевој свјетлости уклања природну мекоћу, исушује тканину и чини пешкире крутима. Осим тога, сунце може изблиједити боје и скратити вијек трајања материјала.
Не претјерујте с детерџентом – превише детерџента оставља остатке у тканини и може је додатно учинити тврђом. Користите умјерену количину благих средстава и избјегавајте омекшиваче, јер они смањују моћ упијања пешкира.
Правилна температура прања – пешкире је најбоље прати на 40–60 °Ц, зависно о врсти материјала. Виша температура оштећује влакна, док прениска не уклања довољно бактерија.
Природни трикови за мекоћу – додавање пола чаше бијелог сирћета током испирања помаже уклонити остатке детерџента и неугодне мирисе. Жлица соде бикарбоне тијеком прања додатно омекшава тканину и одржава свјежину.
Правилно сушење – пешкире је најбоље сушити на свјежем ваздуху, али у хладу или на мјесту заштићеном од изравног сунца. Ако користите сушилицу рубља, бирајте нижу температуру и избјегавајте предуго сушење.
На овај начин ваши ће пешкири остати мекани, мирисни и дуготрајни, спремни за свакодневну употребу.
