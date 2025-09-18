Уводе Суперблицер камеру: Сви возачи на мети, казне огромне

Извор:
Телеграф
18.09.2025
08:02
Од 19. маја 2025. године Холандија користи најновију технологију за надзор саобраћаја – "Фокусблиц", високо софистицирану камеру која аутоматски препознаје возаче који током вожње користе мобилни телефон.
Систем комбинује вјештачку интелигенцију и аутоматску анализу фотографија, а ради потпуно самостално током дужег временског периода.
Ако се утврди прекршај, возача чека казна од чак 430 евра – што је једна од највиших у Европи за ову врсту саобраћајног прекршаја.
Снимљене фотографије аутоматски се шаљу Централној агенцији за наплату казни (ЦЈИБ), гдје их службеник додатно провјерава пре него што казна постане званична.
За разлику од ранијих система, Фокусблиц може остати и до два мјесеца на једној локацији, чиме се надзор чини знатно ефикаснијим.
Увођење ове технологије одговор је на пораст броја саобраћајних несрећа. Статистике показују да чак 66% возача користи мобилни током вожње, што често доводи до ризичних и опасних ситуација.
Холандски министар Мадленер истакао је да ова технологија омогућава полицији да се посвети другим задацима, док аутоматизовани систем поуздано препознаје прекршиоце, преноси "Телеграф".
