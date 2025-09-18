Logo

Уводе Суперблицер камеру: Сви возачи на мети, казне огромне

Извор:

Телеграф

18.09.2025

08:02

Коментари:

0
Уводе Суперблицер камеру: Сви возачи на мети, казне огромне

Од 19. маја 2025. године Холандија користи најновију технологију за надзор саобраћаја – "Фокусблиц", високо софистицирану камеру која аутоматски препознаје возаче који током вожње користе мобилни телефон.

Систем комбинује вјештачку интелигенцију и аутоматску анализу фотографија, а ради потпуно самостално током дужег временског периода.

Ако се утврди прекршај, возача чека казна од чак 430 евра – што је једна од највиших у Европи за ову врсту саобраћајног прекршаја.

Како функционише "суперблитцер"?

Снимљене фотографије аутоматски се шаљу Централној агенцији за наплату казни (ЦЈИБ), гдје их службеник додатно провјерава пре него што казна постане званична.

илу-шимпанза-18092025

Занимљивости

Зашто шимпанзе воле алкохол? Одговор лежи у еволуцији

За разлику од ранијих система, Фокусблиц може остати и до два мјесеца на једној локацији, чиме се надзор чини знатно ефикаснијим.

Зашто је уведен Фокусблиц?

Увођење ове технологије одговор је на пораст броја саобраћајних несрећа. Статистике показују да чак 66% возача користи мобилни током вожње, што често доводи до ризичних и опасних ситуација.

Холандски министар Мадленер истакао је да ова технологија омогућава полицији да се посвети другим задацима, док аутоматизовани систем поуздано препознаје прекршиоце, преноси "Телеграф".

Како камера ради:

  • Скенира возила и тражи возаче који држе мобилни телефон
  • Снима више фотографија из различитих углова
  • Слике се аутоматски шаљу надлежној служби
  • Полицијски службеник потврђује прекршај
  • Погрешне идентификације бришу се из система.

Подијели:

Тагови:

kamera

Радар

Холандија

Мобилни телефон

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Југо на аутобану: Миленко нагазио до даске усред Њемачке

Ауто-мото

Југо на аутобану: Миленко нагазио до даске усред Њемачке

23 ч

0
Форд у озбиљним проблемима, 1000 радника би могло да остане без посла

Ауто-мото

Форд у озбиљним проблемима, 1000 радника би могло да остане без посла

1 д

0
Стиже велика промјена за возаче Б категорије

Ауто-мото

Стиже велика промјена за возаче Б категорије

2 д

0
Платићете казну ако ово немате у ауту

Ауто-мото

Платићете казну ако ово немате у ауту

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

27

Научници тврде да путовања утичу на то изгледате млађе

08

24

Макрон ће суду понудити научне доказе да би доказао да је Брижит жена

08

22

Три часне сестре побјегле из старачког дома у који их је смјестила Црква

08

13

Алармантно: Све више дјеце тражи помоћ психијатра

08

11

Храна која помаже варење: Ове намирнице треба бирати када стомак тражи предах

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner