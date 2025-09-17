Форд у озбиљним проблемима, 1000 радника би могло да остане без посла

Извор:
Једна од највећих фабрика америчког аутомобилског гиганта Форда у Њемачкој нашла се у озбиљним проблемима.
Компанија је објавила да од јануара 2026. године прелази на рад у само једној смјени у свом центру за електрична возила у Келну, што би могло значити гашење до 1.000 радних мјеста.
Ова одлука наставак је плана штедње који је покренут још 2024. године, а који до краја 2027. предвиђа укидање укупно 2.900 радних мјеста. Након спровођења свих мјера, у Келну би могло остати свега 7.600 запослених.
Подсјетимо, крајем 2010-их у истој фабрици радило је око 20.000 људи, па је јасно колики пад је забиљежен у мање од једне деценије.
Форд тренутно покушава да вишак радне снаге ријеши кроз добровољне одласке, уз отпремнине и пријевремено пензионисање. Ипак, управа отворено признаје да откази нису искључени ако се не пријави довољан број радника.
„Свјесни смо посљедица за наше запослене и трудимо се да им пружимо максималну подршку“, навели су из компаније.
Кључни разлог кризе лежи у слабој продаји електричних аутомобила. Модели "Explorer" и "Capri", који се производе управо у Келну, спадају у цјеновни сегмент који тренутно нема велики број купаца. Додатни ударац задао је и крај државних субвенција за куповину електричних возила у Њемачкој.
Иако електрична возила чине око 18 одсто свих новорегистрованих аутомобила у 2025. години, бројке су далеко испод онога што је индустрија очекивала.
Форд је у фабрику у Келну посљедњих година уложио двије милијарде евра да би модернизовао производне капацитете и прилагодио их ери електромобилности. Међутим, прелазак на рад у само једној смјени у погону изграђеном за много већи обим смањује ефикасност и исплативост.
Индустријски стручњаци оцјењују ситуацију као критичну. Аутоекономиста Штефан Брацел поручио је да је Форд „промашио циљ“ са моделима за европско тржиште и да што прије мора понудити повољније опције.
Прелаз на једносмјенски рад планиран је за јануар 2026. године, а до тада ће трајати програми добровољних одлазака. Тачан број радника који ће изгубити посао још није одређен и биће резултат преговора са синдикатима и представницима запослених.
Ипак, тренд је јасан – слаба потражња и промашене стратегије у сектору електричних возила тјерају и једног од највећих произвођача аутомобила на озбиљне резове, пишу Независне.
