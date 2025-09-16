Logo
Стиже велика промјена за возаче Б категорије

Агенције

16.09.2025

07:51

Стиже велика промјена за возаче Б категорије
Љубитељи камповања широм Европе могли би да одахну од 2028. године. Према најавама њемачког ауто-клуба АДАЦ, возачи са дозволом категорије Б добиће могућност да управљају возилима масе до 4,25 тоне. Ово проширење неће важити за све, већ искључиво за оне који су возачки испит положили послије 1999. године.

Измјена је дио ревидиране Директиве ЕУ о возачким дозволама, усвојене још 2023. године. Земље чланице имају рок од десет година да уведу нова правила, а Њемачка је већ најавила да ће она ступити на снагу тек 2028. До тада се не искључује могућност да буду уведени додатни захтјеви, попут обавезне обуке или чак посебног испита, пренио је Феникс.

granica HR

Друштво

Ускоро нова правила: Без овога више нема уласка у ЕУ

Важно је, међутим, нагласити да већа тежинска граница не мијења саобраћајне прописе. На кампер возила тежа од 3,5 тона и даље се примјењују ограничења - забрана претицања камиона, као и максимална брзина од 100 km/h.

АДАЦ вјерује да би овакве промјене могле подстаћи млађе генерације да чешће бирају кампер као облик путовања. Овај тренд већ је у порасту: према подацима специјализованог портала*Focus Caravaning*, 2023. је забиљежен раст регистрација нових камп возила од 7 одсто, док је број преноса власништва повећан за 8 одсто. Ипак, пандемијске године 2020. и 2021. остају ненадмашне по рекордном броју регистрација.

uvidjaj policija rs

Хроника

Детаљи незгоде на путу Кула - Бистрица: Огласила се полиција

На тај начин ЕУ настоји да балансира између веће доступности камп возила и безбједносних стандарда, док индустрија кампера рачуна на нови талас интересовања - нарочито међу млађим возачима.

Возачка дозвола

Kamper

