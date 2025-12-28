Logo
Large banner

Русија лансирала ракету "Сојуз-2.1б"

Извор:

Агенције

28.12.2025

15:36

Коментари:

0
Русија лансирала ракету "Сојуз-2.1б"
Фото: screenshot / x

Са космодрома Васточни, "Роскосмос" је лансирао ракету "Сојуз-2.1б" са два сателита "Аист-2Т" и 50 пратећих малих сателита, преноси агенција РИА Новости.

Сателити "Аист-2Т" су дизајнирани за стереоскопско снимање земљине површине и стварање тродимензионалног модела планете. Након 9 минута и 24 секунде, ракета је лансирала блок "фрегат" са сателитима у ниску Земљину орбиту.

Готово одмах након тога, а затим и 50 минута касније, покренуће свој систем погона.

Лансирање "Аист-а" у орбиту очекује се 1 сат, 4 минута и 18 секунди након лансирања ракете.

Сателити "Аист-2Т" су дизајнирани за стереоскопско снимање Земљине површине и креирање 3Д модела планете.

Међу сателитима који ће бити лансирани у орбиту су и сателити са Московског државног техничког универзитета Бауман, Московског института за ваздухопловство, Далекоисточног федералног универзитета и Америчког државног универзитета, као и први експериментални сателит за тестирање технологије, "IoT маратон".

Подијели:

Тагови:

raketa

svemir

сателит

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Русија и Украјина постигле примирје у Запорожју како би се избјегла нуклеарна катастрофа

Свијет

Русија и Украјина постигле примирје у Запорожју како би се избјегла нуклеарна катастрофа

1 ч

0
Лавров: Русија спремна за наставак сарадње са САД

Свијет

Лавров: Русија спремна за наставак сарадње са САД

6 ч

0
Путин: Заузели смо Мирноград и Гуљајполе

Свијет

Путин: Заузели смо Мирноград и Гуљајполе

19 ч

4
Објављен снимак хапшења руског дипломате који је осуђен због шпијунаже за САД

Свијет

Објављен снимак хапшења руског дипломате који је осуђен због шпијунаже за САД

23 ч

0

Више из рубрике

Највећа мистерија људске еволуције почела да се расплиће: Годинама опсjеда научнике

Наука и технологија

Највећа мистерија људске еволуције почела да се расплиће: Годинама опсjеда научнике

20 ч

0
Земљино језгро није оно што смо мислили, научници открили нешто невјероватно!

Наука и технологија

Земљино језгро није оно што смо мислили, научници открили нешто невјероватно!

1 д

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Наука и технологија

ChatGPT уводи режим за одрасле

1 д

0
Шта су корисници највише претраживали у 2025? Чарли Кирк на врху листе на Google-у

Наука и технологија

Шта су корисници највише претраживали у 2025? Чарли Кирк на врху листе на Google-у

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

09

Демантоване важне вијести о Митровићу

16

05

Већина видеа на "јутјубу" направљена вјештачком интелигенцијом

16

01

Како смањити надимање: 7 савјета љекара

15

57

Потпуни хаос у Сирији: Власти отвориле ватру на демонстранте, најмање двоје мртвих

15

46

Ужас код Врбаса: Мушкарца везали, мучили и звјерски усмртили

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner