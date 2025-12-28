Русија лансирала ракету "Сојуз-2.1б"

Извор:
Агенције
28.12.2025
15:36
Коментари:0
Са космодрома Васточни, "Роскосмос" је лансирао ракету "Сојуз-2.1б" са два сателита "Аист-2Т" и 50 пратећих малих сателита, преноси агенција РИА Новости.
Сателити "Аист-2Т" су дизајнирани за стереоскопско снимање земљине површине и стварање тродимензионалног модела планете. Након 9 минута и 24 секунде, ракета је лансирала блок "фрегат" са сателитима у ниску Земљину орбиту.
Готово одмах након тога, а затим и 50 минута касније, покренуће свој систем погона.
Video of launch of Soyuz-2.1b SLV carrying Russian Aist-2T, Iranian Zafar-2, Kowsar 1.5, and Paya (Tolou-3), as well as other satellites from the Vostochny cosmodrome today. pic.twitter.com/6E0dOil14V— Mehdi H. (@mhmiranusa) December 28, 2025
Лансирање "Аист-а" у орбиту очекује се 1 сат, 4 минута и 18 секунди након лансирања ракете.
Сателити "Аист-2Т" су дизајнирани за стереоскопско снимање Земљине површине и креирање 3Д модела планете.
Међу сателитима који ће бити лансирани у орбиту су и сателити са Московског државног техничког универзитета Бауман, Московског института за ваздухопловство, Далекоисточног федералног универзитета и Америчког државног универзитета, као и први експериментални сателит за тестирање технологије, "IoT маратон".
Свијет
1 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
19 ч4
Свијет
23 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
09
16
05
16
01
15
57
15
46
Тренутно на програму