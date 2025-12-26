Logo
Земљино језгро није оно што смо мислили, научници открили нешто невјероватно!

26.12.2025

18:15

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube

Научници су коначно експериментално доказали постојање чудног стања материје, и чврстог и течног, за које се дуго претпостављало да се налази у самом центру наше планете.

Ово суперионско стање могло би да објасни нека загонетна сеизмичка очитавања која сугеришу да је унутрашње језгро Земље меко као путер, а не тврдо као челик, пише Science Alert .

„Експериментално смо први пут показали да легура гвожђа и угљеника под условима унутрашњег језгра показује изузетно ниску брзину смицања“, објашњава физичар Јојун Жанг са Универзитета Сичуан у Кини.

„У овом стању, атоми угљеника постају веома мобилни, дифузујући кроз кристалну структуру гвожђа попут дјеце која плешу квадратни плес, док само гвожђе остаје чврсто и уређено. Ова такозвана 'суперионска фаза' драматично смањује крутост легуре.“

Загонетка у средишту Земље

Од 1930-их, преовлађујући став је био да се унутрашњост Земље састоји од течног спољашњег језгра и унутрашњег језгра које је чврсто због огромног притиска, упркос екстремним температурама. Међутим, деценије сеизмичких података сугеришу да слика није потпуна.

Начин на који звучни таласи путују кроз унутрашњост планете дао нам је детаљан увид у њену архитектуру, али мала брзина такозваних смицајних таласа кроз језгро сугерише да, иако је чврста, није толико чврста колико смо замишљали.

Лабораторијска потврда

Рјешење загонетке понудио је 2022. године тим који је предводио геофизичар Ју Хе из Кинеске академије наука, који је теоретизирао да суперионско стање може објаснити необична очитавања. Према теорији, док огроман притисак држи гвожђе у крутој решетки, екстремна топлота омогућава лакшим атомима, попут угљеника, да теку кроз њу попут течности.

Удес код Крамара

Хроника

Саобраћајна несрећа код ''Крамара''

Сада су Жанг, Хе и њихове колеге ово експериментално потврдили. Користећи технику динамичке ударне компресије, испалили су сићушни пројектил од легуре гвожђа и угљеника брзином већом од 7 километара у секунди. Удар је створио притисак до 140 гигапаскала и температуру од близу 2.600 Келвина, довољно да се реплицирају кључни услови пронађени у Земљином језгру за само неколико наносекунди.

Нови поглед на унутрашњост планете

Иако су симулирани услови трајали изузетно кратко, то је било довољно да се измере кључна својства. Резултати су се савршено поклапали са ниском брзином смицајног таласа и другим сеизмичким мерењима забележеним у стварном језгру Земље. Истраживачи су показали да под таквим условима, гвоздена матрица остаје чврсто на мјесту, док атоми угљеника слободно теку кроз шупљине.

Елмедин Конаковић

Хроника

Тужилаштво покренуло истрагу против Конаковића, полиција одузима документацију

Ово елегантно решење не само да објашњава сеизмичке податке, већ би могло да пружи и нове увиде у Земљино магнетно поље, које потиче дубоко у унутрашњости планете.

„Удаљавамо се од статичног, крутог модела унутрашњег језгра ка динамичном“, рекао је Жанг. „Разумијевање овог скривеног стања материје доводи нас корак ближе откључавању тајни унутрашњости планета сличних Земљи.“

