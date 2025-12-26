Шта су корисници највише претраживали у 2025? Чарли Кирк на врху листе на Google-у

Извор:
Како се 2025. ближи крају, Гугл је објавио свој годишњи преглед најпопуларнијих претрага, истичући догађаје, људе и феномене који су изазвали највеће скокове интереса широм свијета.
Овогодишњу листу Гугл претрага у Сједињеним Америчким Државама предводи Чарли Кирк, чије име је постало најтраженији појам, али разлог је трагичан.
Оснивач организације Тurning Point USA убијен је 10. септембра током говора на кампусу Универзитета Утах Валлеy, што је изазвало огроман талас претрага и засенило све остале догађаје.
Иза њега, остатак топ пет најтраженијих појмова чине Нетфликсов филмски хит КПоп Демон Хунтерс, вирална плишана играчка Лабубу, нови Apple iPhone 17 и закон познат као One Big Beautiful Bill Act, који је ступио на снагу у јулу, преноси Вечерњи лист.
Свијет
Суђење убици Кирка: Одбрана тражи додатно ограничење медијa
Међу осталим значајним појмовима који су изазвали велики интерес нашли су се и новоизабрани градоначелник Њујорка Зохран Мамдани, платформа за вјештачку интелигенцију DeepSeek, гашење америчке владе, ФИФА Свјетско клупско првенство и царине. Ови појмови одражавају годину пуну политичких тензија, технолошких иновација и спортских узбуђења која су привлачила пажњу милиона људи.
Када је ријеч о вијестима, највише претрага изазвао је поменути закон Оне Биг Беаутифул Билл Ацт, а одмах иза њега гашење владе и атентат на Чарлија Кирка. Високо на листи нашле су се и теме попут царина, протеста Но Кингс, великих пожара у Лос Анђелесу, избора новог папе, дугоишчекиване објаве Епстеинових докумената, инаугурације америчког председника и разорног урагана Мелиса.
На врху листе најтраженијих особа нашао се политичар Зохран Мамдани, а пратили су га Тајлер Робинсон и музичар Д4ВД. Попис укључује и Ерику Кирк, удовицу убијеног политичара, новог папу Лава HIV, спортисту Шедиура Сандерса, Бони Блу, Каролајну Ливит, Ендија Бајрона и водитеља Џимија Кимела. У свијету глуме, највећи интерес изазвао је Педро Паскал, а за њим Малаки Бартон, Волтон Гогинс, Памела Андерсон и Чарли Шин, чији су животи и каријере привлачили посебну пажњу јавности.
Свијет
Путин: Убиство Кирка показало дубоку подјелу америчког друштва
У филмском свијету предводио је Нетфликсов хит KPop Демон Хунтерс, док су велику популарност имали и филмови Sinners и Тhe Minecraft Movie. На малим екранима доминирала је серија Тhe Hunting Wives, а одмах иза ње популарне серије Тhe White Lotus и Тhe Pitt, уз нове сезоне хитова попут Squid Game и Severance. У музичком свету највише се претраживао млади музичар D4VD, а велики интерес привукле су и нове групе попут КАТСЕYЕ, затим Bad Bunny, Sombr и Doechii. Међу спортистима, највећу пажњу привукао је играч америчког фудбала Шедиур Сандерс, а пратили су га боксер Теренс Крафорд и кошаркашка нада Купер Флаг.
Нажалост, годину су обиљежили и одласком познатих личности. На врху листе преминулих био је Чарли Кирк. Многи су се опраштали и од глумачке легенде Џина Хакмана, музичара Ози Осборна и папе Фрање. Попис укључује и Ен Буррел, Дајан Китон, Мишел Трахтенберг, Халка Хогана, Малколма-Џамала Ворнера и Вала Килмера.
Занимљива је и категорија која открива популарне фразе међу млађом популацијом, „Шта дјеца говоре?“, гдје су ове године на врху били појмови „6-7“, „Сигма“, „41“, „Скибиди“ и „Охио“, показујући како се дигитални сленг непрестано мијења. За поређење, прошлогодишње најпопуларније претраге у САД обухватале су предсједничке изборе, Доналда Трампа, загонетку Неw Yорк Тимеса „Цоннецтионс“, бејзбол клуб Неw Yорк Јенкис и тадашњу потпредсједницу Камалу Харис, наводи Гугл.
