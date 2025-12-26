Logo
Large banner

Шта су корисници највише претраживали у 2025? Чарли Кирк на врху листе на Google-у

Извор:

Вечерњи.хр

26.12.2025

16:24

Коментари:

0
Шта су корисници највише претраживали у 2025? Чарли Кирк на врху листе на Google-у
Фото: Pixabay

Како се 2025. ближи крају, Гугл је објавио свој годишњи преглед најпопуларнијих претрага, истичући догађаје, људе и феномене који су изазвали највеће скокове интереса широм свијета.

Овогодишњу листу Гугл претрага у Сједињеним Америчким Државама предводи Чарли Кирк, чије име је постало најтраженији појам, али разлог је трагичан.

Оснивач организације Тurning Point USA убијен је 10. септембра током говора на кампусу Универзитета Утах Валлеy, што је изазвало огроман талас претрага и засенило све остале догађаје.

Иза њега, остатак топ пет најтраженијих појмова чине Нетфликсов филмски хит КПоп Демон Хунтерс, вирална плишана играчка Лабубу, нови Apple iPhone 17 и закон познат као One Big Beautiful Bill Act, који је ступио на снагу у јулу, преноси Вечерњи лист.

Тајлер Робинсон

Свијет

Суђење убици Кирка: Одбрана тражи додатно ограничење медијa

Међу осталим значајним појмовима који су изазвали велики интерес нашли су се и новоизабрани градоначелник Њујорка Зохран Мамдани, платформа за вјештачку интелигенцију DeepSeek, гашење америчке владе, ФИФА Свјетско клупско првенство и царине. Ови појмови одражавају годину пуну политичких тензија, технолошких иновација и спортских узбуђења која су привлачила пажњу милиона људи.

Када је ријеч о вијестима, највише претрага изазвао је поменути закон Оне Биг Беаутифул Билл Ацт, а одмах иза њега гашење владе и атентат на Чарлија Кирка. Високо на листи нашле су се и теме попут царина, протеста Но Кингс, великих пожара у Лос Анђелесу, избора новог папе, дугоишчекиване објаве Епстеинових докумената, инаугурације америчког председника и разорног урагана Мелиса.

На врху листе најтраженијих особа нашао се политичар Зохран Мамдани, а пратили су га Тајлер Робинсон и музичар Д4ВД. Попис укључује и Ерику Кирк, удовицу убијеног политичара, новог папу Лава HIV, спортисту Шедиура Сандерса, Бони Блу, Каролајну Ливит, Ендија Бајрона и водитеља Џимија Кимела. У свијету глуме, највећи интерес изазвао је Педро Паскал, а за њим Малаки Бартон, Волтон Гогинс, Памела Андерсон и Чарли Шин, чији су животи и каријере привлачили посебну пажњу јавности.

Putin-Valdai-02102025

Свијет

Путин: Убиство Кирка показало дубоку подјелу америчког друштва

У филмском свијету предводио је Нетфликсов хит KPop Демон Хунтерс, док су велику популарност имали и филмови Sinners и Тhe Minecraft Movie. На малим екранима доминирала је серија Тhe Hunting Wives, а одмах иза ње популарне серије Тhe White Lotus и Тhe Pitt, уз нове сезоне хитова попут Squid Game и Severance. У музичком свету највише се претраживао млади музичар D4VD, а велики интерес привукле су и нове групе попут КАТСЕYЕ, затим Bad Bunny, Sombr и Doechii. Међу спортистима, највећу пажњу привукао је играч америчког фудбала Шедиур Сандерс, а пратили су га боксер Теренс Крафорд и кошаркашка нада Купер Флаг.

Нажалост, годину су обиљежили и одласком познатих личности. На врху листе преминулих био је Чарли Кирк. Многи су се опраштали и од глумачке легенде Џина Хакмана, музичара Ози Осборна и папе Фрање. Попис укључује и Ен Буррел, Дајан Китон, Мишел Трахтенберг, Халка Хогана, Малколма-Џамала Ворнера и Вала Килмера.

Занимљива је и категорија која открива популарне фразе међу млађом популацијом, „Шта дјеца говоре?“, гдје су ове године на врху били појмови „6-7“, „Сигма“, „41“, „Скибиди“ и „Охио“, показујући како се дигитални сленг непрестано мијења. За поређење, прошлогодишње најпопуларније претраге у САД обухватале су предсједничке изборе, Доналда Трампа, загонетку Неw Yорк Тимеса „Цоннецтионс“, бејзбол клуб Неw Yорк Јенкис и тадашњу потпредсједницу Камалу Харис, наводи Гугл.

Подијели:

Тагови:

Google

Чарли Кирк

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гугл побољшава свој Преводилац: Тачнији преводи текстова, сленга и колоквијалних израза

Наука и технологија

Гугл побољшава свој Преводилац: Тачнији преводи текстова, сленга и колоквијалних израза

1 седм

0
Колико зарађују запослени у Гуглу? Гигант није могао да сакрије ове бројке

Економија

Колико зарађују запослени у Гуглу? Гигант није могао да сакрије ове бројке

3 седм

0
Брајан Волш на суђењу

Свијет

Убијао људе и силовао њихове лешеве: Овог монструма је гуглао Брајан Волш

3 седм

0
Јесте ли вид‌јели ову поруку на Гуглу? Интернет више није исти!

Наука и технологија

Јесте ли вид‌јели ову поруку на Гуглу? Интернет више није исти!

1 мј

0

Више из рубрике

Voz Zeljeznicka stanica

Наука и технологија

Кина тестирала воз брзине 800 км/х

3 ч

0
Порнхуб упозорио кориснике

Наука и технологија

Порнхуб упозорио кориснике

6 ч

0
WhatsApp на удару: Нова превара преузима налог и чита поруке мјесецима

Наука и технологија

WhatsApp на удару: Нова превара преузима налог и чита поруке мјесецима

6 ч

0
Епл мора да плати казну од скоро 100 милиона евра

Наука и технологија

Епл мора да плати казну од скоро 100 милиона евра

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

16

28

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

16

24

Шта су корисници највише претраживали у 2025? Чарли Кирк на врху листе на Google-у

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner