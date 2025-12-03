Убијао људе и силовао њихове лешеве: Овог монструма је гуглао Брајан Волш

Извор:
На суђењу Брајану Волшу установљено је да је он гуглао познатог серијског убицу Патрика Кирнија.
Полицајац државне полиције Масачусетса, Николас Гварино, рекао је да је претрагом Брајановог лаптопа откривено да је Волш на Гуглу претраживао Патрика Кирнија, познатог као "убица из кесе за смеће", пренио је ЦНН.
Гварино је рекао да је посјетио страницу на Википедији коју је Волш гледао да би сазнао више о Кирнију, серијском убици који се рјешавао својих жртава у кесама за смеће.
Од малих ногу је било јасно да је било нешто чудно у вези са Патриком Кирнијем.
Са тринаест година отац га је научио да коље свиње пуцајући им из пиштоља иза уха. Патрику се одмах свидио тај задатак и почео је све чешће и без потребе да убија свиње.
То је била крв и органи који су му се толико допали. А кад је мислио да нема никога, убијао би свиње и радио бизарне ствари. Мали и чудан, био је мета малтретирања у школи.
Малтретирање је оставило трајан утицај на његову личност и почео је да машта о убијању људи који су му нанијели неправду. Након завршетка школе, придружио се ваздухопловству. Током боравка у војсци, упознао је ожњеног Дејвида Хила, човјека са којим је започео љубавну везу. Након одслужене војске, преселили су се у Калифорнију.
Њихову љубавну идилу нарушиле су свађе које су постале све учесталије.
Хил је напустио Патрика и вратио се својој жени, док је Патрик почео да излази у геј барове у потрази за новим партнером. Међутим, оно што је он заиста желио било је нешто много мрачније од самог секса.
Године 1962. Патрик Кирни је покупио 19-годишњег аутостопера на свом мотоциклу. Након што је младића одвезао на осамљено мјесто, пуцао му је иза уха, на исти начин на који је убијао свиње. Након што је жртва умрла, Патрик је сексуално злостављао његово мртво тијело.
Његова сљедећа жртва био је младићев рођак, који је видио Патрика како подиже жртву на свом мотоциклу. Међутим, схватио је да мора ућуткати потенцијалног свједока, али и истовремено удовољити својој потреби да га убије.
Метода је била иста: Намамио је своју жртву у удаљено подручје, пуцао му у главу и напао његов леш. Те године је била само још једна жртва, још један тинејџер којег је покупио са улице.
Сљедеће године, Патриков бивши дечко напустио је своју жену и помирио се са њим. Сљедеће убиство ће се десити тек 1967. када су Хил и Патрик посјетили једног од Хилових пријатеља у Тихуани.
Кеарнеи није могао да одоли прилици. Ушуњао се у човјекову собу и пуцао му између очију из пиштоља. Потом је тијело одвукао у каду, где га је напао и раскомадао ножем. Затим је ножем извукао метак из лобање човјека и закопао тијело иза гараже прије него што се вратио у Калифорнију.
Патрик је побољшао своју процедуру. Почео је да скупља стопере, проститутке, мушкарце из барова и дјецу од осам година. Често би циљао на људе који су помало личили на људе који су га малтретирали у школи.
Када би их имао у свом аутомобилу, возио би лијевом руком, пазећи да се придржава ограничења брзине како би избјегао заустављање. Када је био сигуран да нико не може да види ауто, пуцао би жртви у главу десном руком.
Оставивши тијело да сједи усправно на сједишту да би изгледало као путник, Патрик би возио на осамљено мјесто. Тамо је нападао тијела прије него што их је исјекао на комаде тестером. Раскомадани дијелови су затим стављени у кесе за смеће и бачени на различита мјеста у околини, обично на аутопутеве.
Међутим, није био довољно пажљив у прикривању трагова.
Полиција је успјела да повуче везе између дијелова тијела који су почели да се појављују на ивици ауто-пута и да идентификује жртве. Идентитет једне од тих жртава, Џона Ламеја, одвео је полицију назад у Керни 1977. године.
Полиција која је посјетила убичину кућу тада је успјела да прикупи узорке косе које је повезала са врећама за смеће у које је бачено Џоново тијело. За убицом је расписан налог за хапшење и након кратког периода бјекства он се сам предао.
Након хапшења, признао је 35 убистава. Психијатар који је интервјуисао Патрика након хапшења утврдио је да је имао коефицијент интелигенције од 180, што је знатно изнад онога што се сматра "генијем".
Ово би могло да објасни зашто је Патрик успио да се извуче са толико убистава прије него што је ухапшен. Знао је да прикрије трагове и избјегне полицију.
Због сарадње у признању, Керни је поштеђен смртне казне. Умјесто тога, добио је доживотни затвор, гдје је и данас, преноси "Мондо".
