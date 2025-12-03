СДС затражио од Американаца уклањање са црне листе

Извор:
Јовица Радуловић, вршилац дужности предсједника СДС-а, затражио је скидање ове странке са ОФАК-ове црне листе, наводећи да су разлози за увођење санкција одавно ирелевантни и не постоје.
Саопштено је то данас, 3. децембра, из СДС-а након разговора са Марком Флемингом, директором за Западну и Централну Европу у Стејт департменту и Џоном Гинкелом отправником послова Амбасаде САД у Сарајеву.
СДС је на црној листи од 2004. године, када су америчке санкције уведене многим функционерима те странке, а 2005. године Међународна кризна група према Канцеларији ОХР-а упутила је чак и позив да се забрани рад СДС-а, али се то ипак није десило.
Друштво
Свјетлана Бендеш за АТВ: Идеја Удружења "Корак до буђења" је да окупи људе
Током данашњег разговора са америчким званичницима, како наводе из СДС-а, истакнуто је да је ова странка привржена Дејтонском мировном споразуму и да се противи сваком покушају његовог распакивања.
Радуловић је нагласио да БиХ и САД дијеле скоро идентично уставно рјешење и подјелу надлежности, те да нема разлога да нешто што се показало добро и ефикасно у САД не буде добро и овдје.
Радуловић је, како се наводи у страначком саопштењу, истакао и снажно опредјељење за европски пут, уз пуно поштовање Устава Републике Српске и Устава БиХ.
Састанку су присуствовали и функционери СДС-а Милан Миличевић, Дарко Бабаљ и Желимир Нешковић.
