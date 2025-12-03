Logo
Тежак удес у Бањалуци: Аутом ударио пјешака на прелазу

Глас Српске

03.12.2025

20:21

Удес на Старчевици
Фото: Глас Српске

Пјешак, чији идентитет за сада није познат, повријеђен је након што га је ударило ауто док је прелазио преко пјешачког прелаза.

Ово сазнаје "Глас Српске" наводећи да је један од очевидаца рекао да није сигуран да ли је у питању жена или мушкарац с обзиром да су пролазници пришли старијем пару након незгоде.

Хроника

Пантер иза решетака због насиља у породици

"Мушкарца су одвели до клупе да сједне, а жена је остала на пјешачком и свађала се са возачем", рекао је овај очевидац.

На друштвеним мрежама корисници пишу да се незгода догодила на Источном транзиту код "АС маркета" у насељу Старчевица.

На терену је екипа Хитне медицинске помоћи као и полиција.

