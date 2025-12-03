Тежак удес у Бањалуци: Аутом ударио пјешака на прелазу

Извор:
Глас Српске
03.12.2025
20:21
Коментари:0
Пјешак, чији идентитет за сада није познат, повријеђен је након што га је ударило ауто док је прелазио преко пјешачког прелаза.
Ово сазнаје "Глас Српске" наводећи да је један од очевидаца рекао да није сигуран да ли је у питању жена или мушкарац с обзиром да су пролазници пришли старијем пару након незгоде.
Хроника
Пантер иза решетака због насиља у породици
"Мушкарца су одвели до клупе да сједне, а жена је остала на пјешачком и свађала се са возачем", рекао је овај очевидац.
На друштвеним мрежама корисници пишу да се незгода догодила на Источном транзиту код "АС маркета" у насељу Старчевица.
На терену је екипа Хитне медицинске помоћи као и полиција.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму