Кошарац: Да ли федерална влада саботира учешће на "Експо 2027"?

СРНА

24.12.2025

11:42

0
Фото: АТВ

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да су институције Републике Српске одговорно и озбиљно приступиле припреми за учествовање на престижној свјетској изложби "Експо 2027" у Београду, те да се, нажалост, стиче утисак да Федерација БиХ успорава и отежава тај посао.

"Наиме, више од два мјесеца чекамо да Влада ФБиХ достави додатне приједлоге чланова за именовање у Организациони одбор за учешће БиХ на специјализованој изложби Експо 2027", рекао је Кошарац Срни.

Он је истакао да је Влада ФБиХ првобитно доставила име само једног члана, након чега је на сједници Савјета министара на захтјев бошњачких министара затражено да ту одлуку допуне додатним члановима, а с обзиром на мултидисциплинарни и интерресорни приступ учествовању на изложби "Експо 2027".

"За разлику од ФБиХ, додао је он, Република Српска је правовремено урадила свој дио посла и доставила приједлоге за чланове Организационог одбора. Упркос нашем инсистирању и слању ургенција, од федералне Владе до данас нисмо добили никакав одговор", навео је Кошарац.

vulkan

Свијет

Нестварни призори: Вулкан избацује лаву и до 380 метара у висину

Он је рекао да одлука о именовању Организационог одбора стоји у Савјету министара, јер бошњачки министри не желе да се о томе изјашњавају док Влада ФБиХ не достави одлуку о именовању додатних чланова.

"Несхватљиво је да више од два мјесеца Влада ФБиХ одуговлачи са слањем својих приједлога, спречавајући нас да окончамо посао техничке природе. Вртимо се у круг, а вријеме пролази", нагласио је Кошарац.

Он каже да је оправдано поставити питање да ли Влада ФБиХ свјесно и намјерно саботира овај процес, успоравајући припреме БиХ за учествовање на "Експо 2027".

"Индолентан однос власти у ФБиХ пријети да угрози прилику привредницима како из ФБиХ, тако и из Српске, да представе своје капацитете на најпрестижнијем регионалном догађају у Београду 2027. године", закључио је Кошарац.

Он је указао на то да је одржавање "Експо 2027" у Београду огромна шанса за промоцију и афирмацију привредних капацитета Републике Српске и ФБиХ, те да Србија ужурбано ради на изградњи објеката и инфраструктуре за ову специјализовану изложбу.

Очекује се да ће Експо 2027. угостити више од 120 земаља и више од четири милиона посјетилаца.

Сташа Кошарац

Експо 2027

