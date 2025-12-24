Logo
Пуцњава испред породичне куће у Добоју, рањен мушкарац

Огњен Матавуљ

24.12.2025

10:56

0
Пуцњава испред породичне куће у Добоју, рањен мушкарац
Фото: АТВ

Мушкарац из Добоја рањен је хицима из пиштоља у околини Добоја, а због сумње да су умијешани у напад ухапшени су Ж.Н. (70) и Ј.Т. (70) обоје из Теслића.

Пуцњава се догодила испред породичне куће рањеног мушкарца. Како сазнајемо човјек је погођен хицем из пиштоља у ногу и превезен је на лијечење у добојску болницу. Мотив напада засада није познат и предмет је даље истраге.

У ПУ Добој наводе да су Ж.Н. и Ј.Т. ухапшени због основа сумње да су Добојлији нанијели тјелесне повреде.

”ПУ Добој у вечерњим часовима је пријављено да је испред породичне куће на подручју града Добоја дошло до употребе ватреног оружја, приликом чега је повријеђено једно лице. Предузимањем законом прописаних мјера и радњи, полицијски службеници су успјели да идентификују извршиоце овог кривичног дјела и исте лише слободе”, саопштено је из ПУ Добој.

Додају да је рањени мушкарац упућен у болницу ”Свети апостол Лука” у Добој ради пружања љекарске помоћи.

policija rs

Хроника

Познаника напао у кући и нанио му тешке повреде

”О догађају је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавно тужилаштва Добој, под под чијим надзором се предузимају даље мјере и радње на документовању овог догађаја. У току је криминалистичка обрада над осумњиченим лицима”, наводе у полицији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Пуцњава

хапшење

Добој

