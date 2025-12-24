Акција "Комбо": Хапшења због дроге и нелегалног оружја

24.12.2025
У акцији "Цомбо", сарајевска полиција је одузела око 450 грама дроге те су ухапсили Сарајлије Х. Ј. (23) и М. Х. (35).
Наиме, полицијски службеници Одјељења за борбу против злоупотребе опојних дрога, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, реализовали су оперативну акцију.
"У извршеним претресима на подручју Илиџе, пронађено је више различитих ПВЦ паковања материје која асоцира на опојну дрогу марихуану, укупне количине cca 450 грама, ручна бомба, дигитална вага, те други предмети од интереса за истрагу", наводе из полиције.
Истичу да је због постојања основа сумње да је починио кривична дјела неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога и недозвољено држање оружја или експлозивних материја ухапшен је Х. Ј. из Сарајева, док је М. Х. из Сарајева лишен слободе због постојања основа сумње да је починио кривично дјело посједовање и омогућавање уживања опојних дрога.
Додају да ће након криминалистичке обраде, осумњичени Х. Ј. бити предат у даљу надлежност Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.
