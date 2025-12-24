Logo
Large banner

Акција "Комбо": Хапшења због дроге и нелегалног оружја

24.12.2025

10:33

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

У акцији "Цомбо", сарајевска полиција је одузела око 450 грама дроге те су ухапсили Сарајлије Х. Ј. (23) и М. Х. (35).

Наиме, полицијски службеници Од‌јељења за борбу против злоупотребе опојних дрога, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, реализовали су оперативну акцију.

"У извршеним претресима на подручју Илиџе, пронађено је више различитих ПВЦ паковања материје која асоцира на опојну дрогу марихуану, укупне количине cca 450 грама, ручна бомба, дигитална вага, те други предмети од интереса за истрагу", наводе из полиције.

Диплома

Хроника

Фалсификовала диплому средње школе

Истичу да је због постојања основа сумње да је починио кривична д‌јела неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога и недозвољено држање оружја или експлозивних материја ухапшен је Х. Ј. из Сарајева, док је М. Х. из Сарајева лишен слободе због постојања основа сумње да је починио кривично д‌јело посједовање и омогућавање уживања опојних дрога.

Додају да ће након криминалистичке обраде, осумњичени Х. Ј. бити предат у даљу надлежност Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.

Подијели:

Тагови:

Дрога

хапшење

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Диплома факултет студије

Хроника

Фалсификовала диплому средње школе

2 ч

2
Рођо лажирао 260 рачуна: Од МИП-а наплатио 67.000 КМ

Хроника

Рођо лажирао 260 рачуна: Од МИП-а наплатио 67.000 КМ

2 ч

0
Аутом се закуцао у Миливоја на бициклу, није му било спаса

Хроника

Аутом се закуцао у Миливоја на бициклу, није му било спаса

2 ч

0
Мушкарац повријеђен у пожару, хитно хоспитализован

Хроника

Мушкарац повријеђен у пожару, хитно хоспитализован

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

26

Пао договор: Радницима ће се моћи неопорезиво исплатити до 2.500 КМ

12

26

Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на месту мртав

12

23

Топлотна пумпа која мијења све: Научници направили револуцију

12

19

Још увијек имате овај легендарни Нокиа телефон? Ево колико данас вриједи

12

14

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner