Фалсификовала диплому средње школе

Извор:
АТВ
24.12.2025
10:16
Коментари:2
Приједорска полиција је данас поднијела Извјештај о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву против Д.Ђ. из Оштре Луке због постојања основа сумње да је починила кривично дјело "Фалсификовање исправе".
Наведено лице се терети да је 2018. године прибавило фалсификовану диплому о завршеном средњем образовању средњошколске установе у Бања Луци и исту употријебило за полагање стручног испита, а потом и у поступку запошљавања у иностранству.
