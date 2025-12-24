Logo
Large banner

Фалсификовала диплому средње школе

Извор:

АТВ

24.12.2025

10:16

Коментари:

2
Диплома факултет студије
Фото: Pexels

Приједорска полиција је данас поднијела Извјештај о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву против Д.Ђ. из Оштре Луке због постојања основа сумње да је починила кривично дјело "Фалсификовање исправе".

Наведено лице се терети да је 2018. године прибавило фалсификовану диплому о завршеном средњем образовању средњошколске установе у Бања Луци и исту употријебило за полагање стручног испита, а потом и у поступку запошљавања у иностранству.

Хрватска

Регион

Хрватској пријети опасност која је задесила сјевер Африке

Подијели:

Тагови:

ПУ Приједор

falsifikovanje

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Рођо лажирао 260 рачуна: Од МИП-а наплатио 67.000 КМ

Хроника

Рођо лажирао 260 рачуна: Од МИП-а наплатио 67.000 КМ

2 ч

0
Аутом се закуцао у Миливоја на бициклу, није му било спаса

Хроника

Аутом се закуцао у Миливоја на бициклу, није му било спаса

2 ч

0
Мушкарац повријеђен у пожару, хитно хоспитализован

Хроника

Мушкарац повријеђен у пожару, хитно хоспитализован

5 ч

0
Пијан и дрогиран убио аутом Ајлу пред оцем, добио 3 године затвора

Хроника

Пијан и дрогиран убио аутом Ајлу пред оцем, добио 3 године затвора

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

26

Пао договор: Радницима ће се моћи неопорезиво исплатити до 2.500 КМ

12

26

Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на месту мртав

12

23

Топлотна пумпа која мијења све: Научници направили револуцију

12

19

Још увијек имате овај легендарни Нокиа телефон? Ево колико данас вриједи

12

14

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner