Рођо лажирао 260 рачуна: Од МИП-а наплатио 67.000 КМ

24.12.2025

09:54

Рођо лажирао 260 рачуна: Од МИП-а наплатио 67.000 КМ
Фото: АТВ

Мирко Перишић звани Рођо (66) из Рогатице, оптужен је да је кривотвореним рачунима за хотелски смјештај у Бањалуци, за 67.544 оштетио Министарства иностраних послова (МИП) БиХ.

Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу Перишића којег терете да је кривично д‌јело починио у својству службене особе радника Министарства вањских послова БиХ на позицији возач, обезбјеђење у Кабинету замјенице министра.

Све се десило од 2007. до 2012. године, а како наводе из Тужилаштва, у намјери прибављања незаконите имовинске користи у више од 260 наврата, приложио лажне кривотворене рачуне за хотелски смјештај у Бањалуци.

Истиче се да је на тај начин прибавио незакониту имовинску корист у износу од најмање 67.544 КМ, за које је оштетио МИП и буџет Босне и Херцеговине.

Снијег

Бања Лука

Интервенције због снијега: Возачима упућен апел

"Терети се да је с циљем да себи прибави противправну имовинску корист као службено лице у институцијама БиХ, подношењем лажних обрачуна довео у заблуду лица овлаштена за исплату на који начин му је извршена незаконита исплата у износу већем од 50.000 КМ, чиме је починио продужено кривично д‌јело превара", наводе из Тужилаштва БиХ.

превара

новац

računi

