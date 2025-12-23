За диловање дроге 60 година затвора: Изречена пресуда у предмету ”Ескадрон”

Аутор:Огњен Матавуљ
Владимир Малић (44) и 12 оптужених у предмету ”Ескадрон” осуђени су у Окружном суду у Бањалуци на укупно 60 година затвора због диловања дроге!
Највеће казне од по шест и по година затвора изречене су Малићу и Драгославу Јунгићу (51). Александар Ћутковић (53) осуђен је на пет и по година. Дијана Палачковић (44), Марко Дувњак (39), Младен Ћутковић (30) и Младен Трубајић (37) осуђени су на по четири и по године. Владимир Максић (33), Александра Радочај (32), Дарко Пављук (41), Борис Максимчук (38) и Милош Радаковић (37) добили су по четири године, док је Горан Стојановић (33) осуђен на три и по године затвора.
Сви су оглашени кривим да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога. Малић, Јунгић, Палачковићева, Ћутковићи, Стојановић и Трубајић осуђени су и за омогућавње уживања опојних дрога, док је Пављук за то дјело ослбођен оптужбе.
Према оптужници оптужени су од почетка 2023. године до 28. маја 2024. године неовлаштено ради даље продаје, набављали, куповали, држали, преносили, нудили на продају, продавали и стављали у промет кокаин и марихуану на подручју Бањалуке, Челинца и Приједора. У зависности од количине и врсте дроге наркотике су продавали по цијенама од 10 до 400 КМ.
У истом предмету били су оптужени Антонио Поповић (51) и Зоран Вучић (47) из Бањалуке који су признали кривицу и осуђени су на по годину затвора, те су саслушани као свједоци тужилаштва.
Пресуду је изрекло судско вијеће којим је предсједавао судија Благоје Драгосављевић.
Иначе, акција ”Ескадрон” спроведена је у мају 2024. године, а оптужница је подигнута у новембру исте године.
Оптуженима је у казну урачунато вријеме проведено у притвору. Одлуком суда у притвору ће остати Малић, Пављук, Јунгић, Палачковићева, Ћутковићи и Дувњак.
