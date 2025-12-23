Logo
За диловање дроге 60 година затвора: Изречена пресуда у предмету ”Ескадрон”

Аутор:

Огњен Матавуљ

23.12.2025

16:44

Коментари:

0
За диловање дроге 60 година затвора: Изречена пресуда у предмету ”Ескадрон”

Владимир Малић (44) и 12 оптужених у предмету ”Ескадрон” осуђени су у Окружном суду у Бањалуци на укупно 60 година затвора због диловања дроге!

Највеће казне од по шест и по година затвора изречене су Малићу и Драгославу Јунгићу (51). Александар Ћутковић (53) осуђен је на пет и по година. Дијана Палачковић (44), Марко Дувњак (39), Младен Ћутковић (30) и Младен Трубајић (37) осуђени су на по четири и по године. Владимир Максић (33), Александра Радочај (32), Дарко Пављук (41), Борис Максимчук (38) и Милош Радаковић (37) добили су по четири године, док је Горан Стојановић (33) осуђен на три и по године затвора.

Сви су оглашени кривим да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога. Малић, Јунгић, Палачковићева, Ћутковићи, Стојановић и Трубајић осуђени су и за омогућавње уживања опојних дрога, док је Пављук за то дјело ослбођен оптужбе.

eskadron sprovodjenje

Хроника

Акција ”Ескадрон”: За диловање дроге оптужено 15 Бањалучана

Према оптужници оптужени су од почетка 2023. године до 28. маја 2024. године неовлаштено ради даље продаје, набављали, куповали, држали, преносили, нудили на продају, продавали и стављали у промет кокаин и марихуану на подручју Бањалуке, Челинца и Приједора. У зависности од количине и врсте дроге наркотике су продавали по цијенама од 10 до 400 КМ.

KPZ Banjaluka

Хроника

Малић након инфаркта враћен у КПЗ, супруга тврди да нема адекватно лијечење

У истом предмету били су оптужени Антонио Поповић (51) и Зоран Вучић (47) из Бањалуке који су признали кривицу и осуђени су на по годину затвора, те су саслушани као свједоци тужилаштва.

Пресуду је изрекло судско вијеће којим је предсједавао судија Благоје Драгосављевић.

Акција ”Ескадрон”

Иначе, акција ”Ескадрон” спроведена је у мају 2024. године, а оптужница је подигнута у новембру исте године.

eskadron sprovodjenje18

Хроника

Непрегледна колона 'марица' у Бањалуци: Ухапшени у Ескадрону спроведени у ОЈТ

Оптуженима је у казну урачунато вријеме проведено у притвору. Одлуком суда у притвору ће остати Малић, Пављук, Јунгић, Палачковићева, Ћутковићи и Дувњак.

