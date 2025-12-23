Logo
Металном шипком претукао суграђане: Павићу одређен притвор

Аутор:

Огњен Матавуљ

23.12.2025

14:01

Фото: АТВ

Основни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Рајку Павићу (43) из Бањалуке осумњиченом да је металном шипком претукао суграђане Н.Ш. и Ж.Г, који је задобио повреде опасне по живот.

Павићу је на терет стављено да је починио кривична дјела тешка тјелесна повреда и тјелесна повреда.

Како је саопштио суд, притвор је одређен због опасности од бјекства осумњиченог, бојазни да би боравком на слободи могао ометати поступак скривањем доказа и утицајем на свједоке, те због опасности од понављања кривичног дјела.

Рајко Павић спровођење

Хроника

Предложен притвор за Рајка Павића: Двојицу претукао шипком јер су напали конобарицу

”По овом рјешењу притвор може трајати до 20. јануара 2026. године”, саопштио је Основни суд у Бањалуци.

Подсјетимо, Павићу се на терет ставља да је 19. децембра у вечерњим часовима претукао Ж.Г. и Н.Ш. Павић је претходно обавијештен да су њих двојица вријеђали и физички напали конобарицу у његовом кафићу. Након тога је возилом дошао у угоститељски објекат у Колима на Мањачи, гдје их је затекао и металном шипком им задао ударце у главу.

Тагови:

premlaćivanje

Рајко Павић

Притвор

Osnovni sud Banjaluka

