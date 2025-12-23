Металном шипком претукао суграђане: Павићу одређен притвор

Аутор:Огњен Матавуљ
23.12.2025
14:01
Основни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Рајку Павићу (43) из Бањалуке осумњиченом да је металном шипком претукао суграђане Н.Ш. и Ж.Г, који је задобио повреде опасне по живот.
Павићу је на терет стављено да је починио кривична дјела тешка тјелесна повреда и тјелесна повреда.
Како је саопштио суд, притвор је одређен због опасности од бјекства осумњиченог, бојазни да би боравком на слободи могао ометати поступак скривањем доказа и утицајем на свједоке, те због опасности од понављања кривичног дјела.
”По овом рјешењу притвор може трајати до 20. јануара 2026. године”, саопштио је Основни суд у Бањалуци.
Подсјетимо, Павићу се на терет ставља да је 19. децембра у вечерњим часовима претукао Ж.Г. и Н.Ш. Павић је претходно обавијештен да су њих двојица вријеђали и физички напали конобарицу у његовом кафићу. Након тога је возилом дошао у угоститељски објекат у Колима на Мањачи, гдје их је затекао и металном шипком им задао ударце у главу.
