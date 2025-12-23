Покосили Мирослава, па рекли да су ударили срну: Оставили га у каналу да умре

Извор:
Мирослав Стевановић (41) настрадао је 4. маја 2025. године у месту Бељин, општина Владимирци, а за његову смрт још увијек нико није одговарао.
Прошло је скоро осам месеци од кобне ноћи која је, како и сама истиче породица у потресној исповести, заувек променила њихове животе.
Сломљени болом и неизвјесношћу, они и даље чекају одговоре на кључна питања - како је Мирослав тачно настрадао, да ли је после удара био жив и зашто је његово тијело пронађено тек дан касније у, како наводе, крајње сумњивом положају.
Према информацијама до којих је породица дошла, Мирослав је кобне вечери возио бицикл када га је ударио аутомобил марке "пежо" у ком је био брачни пар З. П. и С. П. Они су, иначе, из суседног села. Умјесто да позову Хитну помоћ и полицију, како налаже закон и основна људска савјест, они су, како се сумња, побјегли с лица мјеста, а касније су тврдили, како истичу из породице настрадалог, да су мислили да су ударили срну.
"Након што су аутом ударили Мирослава, они су позвали комшију М. Ј., да им помогао да извуку аутомобил из канала. Комшија тада није видео тело, а они су тврдили да су ударили у срну и да су тако слетјели с пута. Након тога су, отишли код тог комшије на кафу и све вријеме су се правдали да су ударили срну", причају из породице настрадалог.
Тијело Мирослава Стевановића пронађено је тек сутрадан, 5. маја, у каналу поред главног пута. Породица истиче да је тијело затечено у положају који, како тврде, отвара озбиљну сумњу да је Мирослав након удара био жив и да му је правовремена помоћ могла спасити живот.
"Тијело је лежало у врло сумњивом положају, можда је и помјерано послије ударца, али то треба да утврде судски вјештаци. Међутим, ми већ мјесецима чекамо. Не знамо да ли се ишта ради и зашто се све оволико одуговлачи", наводи саговорник за Курир из породице и додаје:
"Речено нам је да у Србији постоје само два таква судска вјештака и да се због тога чека. Прошло је осам мјесеци, а ми немамо никакве нове информације."
Посебно потресна је исповијест Наде, сестре настрадалог Мирослава, која говори о посљедњем сусрету са братом.
"Посљедњи пут смо се видјели у априлу. Сједили смо више од три сата и разговарали о свему, као да смо покушавали да надокнадимо пропуштено. Данас ми то дјелује као да је знао да се више никада нећемо видјети", каже Мирослављева сестра која са породицом живи у Аустрији.
Додаје да су се брат и она иначе редовно чули, али да је тог 4. маја све било другачије.
"Тог дана смо разменили само неколико порука. То је било све. Нисам ни слутила да ће то бити наш посљедњи контакт", говори она.
"Телефон је зазвонио 5. маја у вечерњим сатима. Рекли су ми да су мог брата пронашли мртвог у каналу поред пута. Била сам у потпуном шоку. Нисам знала шта се догодило, ни како је завршио тамо", присјећа се сестра.
Истину, како каже, сазнала је дан касније.
"Рекли су ми да су га ударили муж и жена из сусједног села. Да су тврдили да су ударили срну и да су мог брата оставили у каналу. Без икакве савјести, без позива у помоћ, без покушаја да му спасу живот", каже она.
Осам мјесеци касније, бол не јењава, већ постаје све тежа.
"Највише боли помисао да је можда био жив. Да је могао да преживи да му је указана помоћ на вријеме. А они данас живе нормално, возе ауто, иду на весеља, понашају се као да се ништа није догодило. То је нешто што не могу да схватим", каже сестра страдалог Мирослава.
Породица истиче да ништа не може вратити његов живот, али да правда мора да постоји.
Истрагу овог случаја води Основно јавно тужилаштво у Шапцу, преноси Информер.
